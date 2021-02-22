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Garçom na Turquia, Guilherme Sityá comenta sobre boa fase pessoal e virada do Konyaspor

Brasileiro vem se firmando como um dos principais jogadores do clube e revelou estar treinando cruzamentos para dar mais assistências...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 14:57

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 14:57

Crédito: Divulgação / Konyaspor
O brasileiro Guilherme Sityá vem se firmando com um dos principais destaques do Konyaspor (TUR) na temporada. No último sábado o jogador ajudou a equipe com mais uma assistências (a sexta na temporada), na virada espetacular diante do Yeni Malatyaspor. A equipe de Guilherme perdia por 2 a 0 até os 27 minutos da segunda etapa, mas conseguiu reverter o placar e sair vitoriosa. Autor da assistência para o segundo gol do time, o lateral-esquerdo explicou por que tem dado tantos passes para gol nesta temporada.
- Eu sempre brinco com meus colegas que eu tenho só 30% do gol e que eu estou ali só pra ajudar eles. Fico feliz que nessa temporada eu estou conseguindo ajudar a equipe não só na parte defensiva, mas também com assistências. Sempre que temos tempo, fico um pouco mais depois do treino pra aprimorar cruzamento, chute... e acho que o bom ambiente que temos hoje no clube ajuda também no entrosamento dentro do campo acaba ajudando - explica Guilherme.O Konyaspor venceu os dois últimos jogos do Campeonato Turco e respirou na tabela de classificação. Apesar disso, o brasileiro mantém os pés no chão mesmo com a bela virada do último fim de semana. Para Guilherme, a equipe precisa livrar o quanto antes qualquer risco de rebaixamento para pensar em objetivos maiores.
- A liga turca é muito competitiva, essas duas vitórias nos colocam em uma situação um pouco mais tranquila, mas temos que ser realistas que nosso primeiro objetivo é livrar o time de qualquer risco de rebaixamento e aí então poderemos almejar algo maior. E duas vitórias logo após a troca de treinador, ainda mais da maneira que foi a última, com uma grande virada, dá uma motivação para o resto da competição - finalizou o brasileiro.

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