Garçom na Turquia, Guilherme Sityá comenta sobre boa fase pessoal e virada do Konyaspor

Crédito: Divulgação / Konyaspor

O brasileiro Guilherme Sityá vem se firmando com um dos principais destaques do Konyaspor (TUR) na temporada. No último sábado o jogador ajudou a equipe com mais uma assistências (a sexta na temporada), na virada espetacular diante do Yeni Malatyaspor. A equipe de Guilherme perdia por 2 a 0 até os 27 minutos da segunda etapa, mas conseguiu reverter o placar e sair vitoriosa. Autor da assistência para o segundo gol do time, o lateral-esquerdo explicou por que tem dado tantos passes para gol nesta temporada.

- Eu sempre brinco com meus colegas que eu tenho só 30% do gol e que eu estou ali só pra ajudar eles. Fico feliz que nessa temporada eu estou conseguindo ajudar a equipe não só na parte defensiva, mas também com assistências. Sempre que temos tempo, fico um pouco mais depois do treino pra aprimorar cruzamento, chute... e acho que o bom ambiente que temos hoje no clube ajuda também no entrosamento dentro do campo acaba ajudando - explica Guilherme.O Konyaspor venceu os dois últimos jogos do Campeonato Turco e respirou na tabela de classificação. Apesar disso, o brasileiro mantém os pés no chão mesmo com a bela virada do último fim de semana. Para Guilherme, a equipe precisa livrar o quanto antes qualquer risco de rebaixamento para pensar em objetivos maiores.