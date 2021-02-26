"Garçom" diante do Verdão, Keno fecha a temporada em alta

A vitória do Atlético-MG sobre o Palmeiras por 2 a 0, que encerrou a temporada para o time mineiro, teve um destaque que, mais uma vez, mostrou o seu valor e ainda deixou a sensação de que se estivesse em campo em alguns jogos, a história do Galo no campeonato poderia ser outra. O atacante Keno foi o responsável por duas assistências para os gols atleticanos, marcados por Jair e Sasha, sendo o grande “garçom” da noite. A boa atuação do avante alvinegro deixou no ar a indagação: e se Keno não tivesse se machucado e jogasse duelos em que o Atlético “deu mole” como os duelos diante de Goiás, Fluminense e Bahia? A sorte seria outra se o atacante não tivesse rompido os ligamentos do cotovelo esquerdo, dia 26 de janeiro, contra o Santos?
Essa pergunta será impossível de responder após o Flamengo se sagrar octacampeão brasileiro. A certeza é de que Keno foi o grande destaque do atacante alvinegro, marcando dez gols e dando passes para mais 11, sendo o maior assistente da equipe.
CONFIRA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO BRASILEIRÃO SÉRIE A - Fico feliz por essa temporada, pude ajudar a minha equipe, o que é muito importante. Não penso no individual, na minha carreira sempre pensei no grupo e foi isso o que eu fiz nesse ano. Tenho que agradecer meu grupo, que me ajudou bastante. Agora é descansar, começar a temporada feliz para que a gente possa começar sair com os títulos esse ano - disse o jogador. A importância do jogador para o Galo foi evidente no dois últimos jogos do campeonato, contra Sport e Palmeiras, ambos com triunfos atleticanos. Agora, o grupo principal terá um descanso antes de voltar aos trabalhos. O Galo, com um time alternativo, joga no dia 28 de fevereiro, contra a URT, às 18h15, no Mineirão, pela estreia do Campeonato Mineiro.