Garantido nas semis, Maringá demite treinador com 80% de aproveitamento

Na liderança da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense, e com a classificação garantida para as semifinais com duas rodadas de antecedência, o Maringá Futebol Clube demitiu o treinador Beto Portella, responsável pela boa campanha da equipe no torneio.Contratado em agosto, Beto assumiu o clube paranaense com um único objetivo, o acesso. O trabalho estava sendo bem feito, com sete jogos sob seu comando, o Maringá conquistou 17 pontos, com cinco vitórias e dois empates, com nenhuma derrota e um aproveitamento de 80.95%.