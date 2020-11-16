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futebol

Garantido nas semis, Maringá demite treinador com 80% de aproveitamento

Beto Portella foi desligado da equipe paranaense sem saber o que é derrota...
LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 12:23

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 12:23

Crédito: Divulgação/Maringá
Na liderança da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense, e com a classificação garantida para as semifinais com duas rodadas de antecedência, o Maringá Futebol Clube demitiu o treinador Beto Portella, responsável pela boa campanha da equipe no torneio.Contratado em agosto, Beto assumiu o clube paranaense com um único objetivo, o acesso. O trabalho estava sendo bem feito, com sete jogos sob seu comando, o Maringá conquistou 17 pontos, com cinco vitórias e dois empates, com nenhuma derrota e um aproveitamento de 80.95%.
'Fizemos uma boa campanha até aqui e cumpri meu objetivo inicial que era classificar a equipe para a próxima fase. Infelizmente esse tipo de coisa acontece no futebol', disse Beto, antes de completar:
'Sempre trabalhei firme e forte, com humildade e muito profissionalismo. Respeito a decisão do clube e desejo sorte na sequência da competição', concluiu.

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