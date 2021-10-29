Garantido na Sul-Americana, Fortaleza sonha com vaga inédita na Libertadores

Crédito: Clube vem em processo de ascensão nos últimos anos (Divulgação/Fortaleza

O Fortaleza está fazendo história na atual temporada. Além da excelente campanha no Brasileirão, que é a melhor de um clube nordestino no formato atual, o Leão do Pici já assegurou uma vaga na Sul-Americana do ano que vem e busca se manter no topo para disputar a Copa Libertadores pela primeira vez. Na terceira posição, a equipe cearense tem 48 pontos, um atrás do Palmeiras, vice-líder da competição. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa última quarta-feira (27), mesmo com a eliminação em casa para o Atlético-MG pela Copa do Brasil, a torcida festejou e apoiou a equipe antes, durante e após a partida. O clube deixou a competição de bem com os torcedores e com o sentimento de orgulho por ter feito uma boa campanha e conquistado uma premiação importante para o restante da temporada.

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, falou sobre o momento atual da instituição e destacou o apoio dos torcedores.

- O nosso investimento é menor do que o de grandes clubes do país, e o fato de estarmos brigando por uma vaga na Libertadores mostra que estamos no caminho certo. Valorizamos muito a nossa campanha até o momento e temos humildade, nós sabemos que o Brasileirão é difícil e tem equipes de alto nível. Agradecemos a Deus e aos torcedores, que sempre estão do nosso lado, o apoio das arquibancadas faz parte do nosso DNA - destacou o dirigente.

Na partida contra o Galo, 9.518 pessoas estiveram presentes nas arquibancadas. Esse foi o recorde desde a volta do público no estado. Antes mesmo da bola rolar, a torcida tricolor já havia demonstrado apoio ao acompanhar o ônibus da delegação até os portões da Arena Castelão.

Focado apenas no Campeonato Brasileiro até o fim da temporada, o Leão pode continuar fazendo história já que, na era dos pontos corridos, nenhum clube do Nordeste terminou o Brasileirão no G4.

Para minimizar os riscos com contratações, o Fortaleza aposta em investimentos que passam pelos departamentos de análise do clube. Jogadores como Éderson, Yago Pikachu, Lucas Lima e até o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda passaram por uma análise interna, realizada por profissionais especializados, antes de assinarem contrato.

- Como trabalhamos com um orçamento ajustado, a nossa margem de erro é pequena. Por essa razão, prezamos por uma gestão responsável e competente. Cada investimento feito ao longo da temporada conta com o suporte da tecnologia e do setor de análise de desempenho, que mapeia jogadores e treinadores do Brasil e do exterior - afirmou Marcelo Paz.

A título de comparação, no ano de 2021, a receita projetada pelo clube foi de aproximadamente R$ 94 milhões. O valor corresponde a 10% do valor calculado pelo Flamengo, por exemplo, que deve atingir R$ 984 milhões neste ano, desconsiderando a arrecadação com premiações.