Garantido na semi, Grêmio encara o Novo Hamburgo

A quarta-feira será agitada na Arena Alviazul, em Lajeado. A partir das 15h (Horário de Brasília), Novo Hamburgo e Grêmio medem forças pela rodada final da fase de grupos do Gauchão.Na vice-liderança do grupo A, o Novo Hamburgo está com sete pontos e precisa somar pontos diante do Grêmio. Se a equipe vencer, ela está classificada, mas em caso de empate ou derrota, ele precisa torcer contra o Juventude e São Luiz.