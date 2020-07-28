Garantido na semi, Grêmio encara o Novo Hamburgo

A quarta-feira será agitada na Arena Alviazul, em Lajeado. A partir das 15h (Horário de Brasília), Novo Hamburgo e Grêmio medem forças pela rodada final da fase de grupos do Gauchão.Na vice-liderança do grupo A, o Novo Hamburgo está com sete pontos e precisa somar pontos diante do Grêmio. Se a equipe vencer, ela está classificada, mas em caso de empate ou derrota, ele precisa torcer contra o Juventude e São Luiz.
Na escalação, o técnico Márcio Nunes tem 99% da equipe definida. Apenas o meia William, por conta de um desconforto muscular, não tem lugar garantido no time titular.
Se o jogo é decisivo para o Novo Hamburgo, para o Grêmio a situação é outra. Garantido na semifinal, Renato Gaúcho vai mandar a campo um time reserva e espera que consiga manter a invencibilidade no returno.
Prováveis Escalações
NOVO HAMBURGO: Jaccson; Gian Costa, Diego Ivo, Moisés e Geovane; Chicão, Bertotto, William Schuster (Matheus Lagoa) e Zé Mário; Juba e Kayron. Técnico: Márcio Nunes.
GRÊMIO: Paulo Victor; Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Marcelo Oliveira (Guilherme Guedes); Darlan, Thaciano, Isaque, Patrick e Pepê; Luciano. Técnico: Renato Portaluppi.