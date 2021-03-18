Garantido na próxima fase da Copa do Brasil, Felipe Gedoz exalta trabalho feito no Remo para 2021

Destaque do Remo desde o ano passado e em alta no clube paraense, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, foi fundamental na vitória da equipe paraense sobre o Esportivo, fora de casa, na rodada inicial da Copa do Brasil. Além de marcar um dos gols do triunfo de 2 x 0 do Leão, Gedoz teve atuação elogiada por todos.- Fico feliz por ter marcado e ajudado nossa equipe a conquistar uma importante vitória na Copa do Brasil em nossa estreia na competição. Foi um triunfo de todos. Classificar era a meta e conseguimos. Agora é manter essa intensidade para crescermos nos próximos jogos da temporada.