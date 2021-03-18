Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Garantido na próxima fase da Copa do Brasil, Felipe Gedoz exalta trabalho feito no Remo para 2021
futebol

Garantido na próxima fase da Copa do Brasil, Felipe Gedoz exalta trabalho feito no Remo para 2021

Meia com passagem por diversos clubes do Brasil comentou com muita alegria o projeto montado para a temporada do clube...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 16:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 16:36
Crédito: Divulgação / Remo
Destaque do Remo desde o ano passado e em alta no clube paraense, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, foi fundamental na vitória da equipe paraense sobre o Esportivo, fora de casa, na rodada inicial da Copa do Brasil. Além de marcar um dos gols do triunfo de 2 x 0 do Leão, Gedoz teve atuação elogiada por todos.- Fico feliz por ter marcado e ajudado nossa equipe a conquistar uma importante vitória na Copa do Brasil em nossa estreia na competição. Foi um triunfo de todos. Classificar era a meta e conseguimos. Agora é manter essa intensidade para crescermos nos próximos jogos da temporada.
Gedoz ainda elogiou o trabalho realizado no clube em 2021 e espera um grande trabalho do grupo, com a comissão técnica sendo muito direta nos objetivos da temporada.- O trabalho que estamos realizando é muito bom. Isso tem se refletido em boas atuações dentro de campo. A comissão técnica vem buscando fazer com que a equipe evolua. Isso tem acontecido - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motorista dá tapas no rosto de atendente em pedágio de Guarapari
Declaração do Imposto de Renda
Imposto de Renda 2026: mutirão gratuito vai tirar dúvidas sobre declaração
Simone Mendes, Naiara Azevedo e Ferrugem são confirmados para festival em Viana
Simone Mendes, Naiara Azevedo e Ferrugem são confirmados para festival em Viana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados