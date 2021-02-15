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'Ganhar a Champions é o principal objetivo do PSG', diz Pochettino antes de duelo contra o Barcelona

Recém-chegado ao Paris Saint-Germain, argentino também lamenta ausência de jogadores lesionados, como o caso de Neymar, mas acredita em boa partida contra os catalães...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 14:26

LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 14:26
Crédito: Reprodução / Twitter PSG
A bola vai voltar a rolar na Champions League. Nesta terça-feira o Paris Saint-Germain visita o Barcelona pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio continental, e o técnico do clube francês, Mauricio Pochettino, disse que o título é o maior objetivo de sua equipe.
+ Veja a tabela da Champions League- Este é um jogo especial, ainda mais que estou aqui há cerca de 40 dias. Sinto que a partida é importante para a equipe. Ganhar a Champions League é o principal objetivo do clube - disse o argentino em entrevista coletiva.
+ Nova bola da Champions League faz homenagem aos 20 anos da Starball. Veja fotos!
Apesar de ter desfalques importantes, como Neymar, que está lesionado, Pochettino acredita que o PSG pode fazer uma boa partida contra os catalães.
- Sim, vão faltar jogadores importantes, mas a equipe não vê a hora de jogar esta partida e vai dar tudo para vencer. O clima é extraordinário e a equipe está unida. Esses jogadores querem construir algo para o clube e sua história. Queremos moldar uma identidade real para Paris - disse.

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