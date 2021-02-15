'Ganhar a Champions é o principal objetivo do PSG', diz Pochettino antes de duelo contra o Barcelona

Crédito: Reprodução / Twitter PSG

A bola vai voltar a rolar na Champions League. Nesta terça-feira o Paris Saint-Germain visita o Barcelona pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio continental, e o técnico do clube francês, Mauricio Pochettino, disse que o título é o maior objetivo de sua equipe.

+ Veja a tabela da Champions League- Este é um jogo especial, ainda mais que estou aqui há cerca de 40 dias. Sinto que a partida é importante para a equipe. Ganhar a Champions League é o principal objetivo do clube - disse o argentino em entrevista coletiva.

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Apesar de ter desfalques importantes, como Neymar, que está lesionado, Pochettino acredita que o PSG pode fazer uma boa partida contra os catalães.