Ganhando minutos no São Paulo, Shaylon comemora bom momento e projeta a temporada de 2021

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Titular na partida contra o Sporting Cristal, do Peru, na última terça-feira (25), o meia Shaylon falou um pouco sobre o momento do clube e seu progresso sob o comando de Hernán Crespo, que vem dando cada vez mais minutos ao jogador.ºCONFIRA OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO! SIMULE OS RESULTADOS!

O camisa 19 jogou muito bem diante do clube peruano e, ao lado de Hernanes, foi importante na criação ofensiva da equipe.

Se mostrando uma boa alternativa para o meio de campo do São Paulo, Shaylon falou sobre seu momento no clube paulista.

- Estou com a cabeça focada no São Paulo e sou jogador do clube. Fui inscrito no Paulista e pude ajudar o time ontem na libertadores. Estou focado e quero ajudar meus companheiros sempre que possível - comentou o meia.Shaylon vai, aos poucos, se consolidando como um dos nomes fixos da equipe alternativa utilizada por Crespo e acumula boas entradas nas partidas em que fica no banco.

Com o recente título do Campeonato Paulista marcando o sucesso do início da temporada e quebrando um jejum de mais de oito anos, o meia projetou os próximos passos da equipe em 2021.