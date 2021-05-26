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Ganhando minutos no São Paulo, Shaylon comemora bom momento e projeta a temporada de 2021

De volta ao Tricolor após período emprestado, o meia se torna cada vez mais uma opção viável para o treinador Hernán Crespo...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 20:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 20:09
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Titular na partida contra o Sporting Cristal, do Peru, na última terça-feira (25), o meia Shaylon falou um pouco sobre o momento do clube e seu progresso sob o comando de Hernán Crespo, que vem dando cada vez mais minutos ao jogador.ºCONFIRA OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO! SIMULE OS RESULTADOS!
O camisa 19 jogou muito bem diante do clube peruano e, ao lado de Hernanes, foi importante na criação ofensiva da equipe.
Se mostrando uma boa alternativa para o meio de campo do São Paulo, Shaylon falou sobre seu momento no clube paulista.
- Estou com a cabeça focada no São Paulo e sou jogador do clube. Fui inscrito no Paulista e pude ajudar o time ontem na libertadores. Estou focado e quero ajudar meus companheiros sempre que possível - comentou o meia.Shaylon vai, aos poucos, se consolidando como um dos nomes fixos da equipe alternativa utilizada por Crespo e acumula boas entradas nas partidas em que fica no banco.
Com o recente título do Campeonato Paulista marcando o sucesso do início da temporada e quebrando um jejum de mais de oito anos, o meia projetou os próximos passos da equipe em 2021.
- Com certeza, é sempre muito importante conquistar um título e isso aumenta a confiança de todos por aqui. Mas agora temos que seguir trabalhando para conquistar nossos objetivos na sequência da temporada. O começo da temporada foi muito bom e queremos seguir nesse ritmo - afirmou Shaylon.O Tricolor estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado (29), às 21h, contra o Fluminense, no Morumbi. Embalado após o título estadual e a boa fase da equipe, o São Paulo chega como um forte candidato para brigar pela taça.

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