Gâmbia x Mali: onde assistir, horário e escalações da partida pela Copa Africana de Nações

Após vitórias simples na estreia, as seleções de Gâmbia e Mali se enfrentam neste domingo pela segunda rodada da Copa Africana de Nações. Às 10h (horário de Brasília), as equipes duelam pela primeira posição do Grupo F no estádio Limbe Omnisport. No outro duelo do grupo, a Mauritânia encara a Tunísia.
Na primeira rodada, Gâmbia venceu a Mauritânia, enquanto Mali bateu a Tunísia. Quem vencer do confronto das 10h pode se classificar para a próxima fase de forma antecipada caso ocorra um empate entre mauritanos e tunisianos. Ambas as seleções buscam o primeiro título do torneio na história.
+ Haaland desabafa após goleada: 'Estou sendo pressionado pelo Dortmund para decidir meu futuro'
FICHA TÉCNICA:Gâmbia x Mali
Data e horário: 16/1/2022, às 10h (de Brasília)Local: Limbe Omnisport Stadium (CAM)Onde assistir: Band
Provável escalação da Gâmbia:Jobe; Modou, Colley, Sanneh, Tore; Marreh, Adams, Colley, Barrow; Ceesay, Jallow
Provável escalação do Mali:Mounkoro; Haidara, Kouyate, Sacko, Traore; Câmara, Bissouma; Djenepo, Haidara, Traore; Kone