  • Gâmbia x Camarões: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Africana de Nações
Gâmbia x Camarões: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Africana de Nações

Em casa, Camarões buscam fazer valer o favoritismo em busca da semifinal da Copa Africana de Nações. Ambas as equipes chegam invictas no torneio...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 12:19

Camarões enfrenta Gâmbia neste sábado, às 13h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa Africana de Nações. Ambas as equipes chegam invictas no torneio, mas os Leões buscam fazer valer o favoritismo para alcançar a semifinal da competição.PODE IGUALAR CAMPANHA ANTIGANa única Copa Africana de Nações disputada no Camarões até hoje, a equipe mandante chegou na semifinal em 1972, embora tenha sido eliminada para o Congo. O time de António Oliveira, que venceu o torneio em 2017, pode repetir a melhor participação dos Leões em casa em caso de vitória.
CAMPANHAS INVICTAS​Na atual edição da Copa Africana de Nações, Camarões e Gãmbia prometem um confronto equilibrado, uma vez que ambas chegam com as mesmas campanhas nas quartas de final. Cada equipe venceu três partidas e empatou apenas um confronto.
FICHA TÉCNICA:Gâmbia x Camarões
Data e horário: 29/1/2022, às 13h (de Brasília)Local: Estádio Japoma, em Duala (CAM)Onde assistir: Band
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:GÃMBIA (Técnico: Tom Saintfiet)Jobe; Modou, Colley, Sanneh e Tore; Marreh, Adams e Darboe; Colley, Barrow e Ceesay
Desfalques: Ablie Jallow e Noah Sonko Sundberg (machucados)
CAMARÕES (Técnico: António Oliveira)Onana; Fai, Moukoudi, Ngadeu e Tolo; Hongla, Anguissa, Ngamaleu e Ekambi; Aboubakar e Choupo-Moting
Desfalques: Nenhum
