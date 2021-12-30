Gama adota modelo SAF e lança seu Utility Token GAMAO

A lista de clubes que se tornaram uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ficou mais extensa com a entrada do Gama. Além da oficialização da nova forma de gerir a agremiação, a equipe brasiliense rapidamente divulgou sua própria criptomoeda: a Gama Utility Token (GAMAO)O GAMAO a primeira moeda digital descentralizada de um time de futebol no Centro-Oeste brasileiro. Os sócios e torcedores poderão usá-la como um meio de troca por bens ou serviços mundialmente.