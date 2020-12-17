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futebol

Galvão Bueno revela que Kaká pode ser diretor do São Paulo em 2021

Em participação no 'Seleção SporTV', narrador revelou conversa com o ídolo são-paulino, que pode assumir um cargo na diretoria do futebol do Tricolor na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 14:58

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 14:58

Crédito: Foto: Rubens Chiri/São Paulo
O narrador do 'Grupo Globo', Galvão Bueno, afirmou em participação no programa 'Seleção SporTV', que conversou com o ídolo do São Paulo Kaká. Segundo o jornalista, o ex-jogador pode assumir um cargo na direção do Tricolor na próxima temporada.
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- Kaká pode aparecer na nova diretoria do São Paulo. Eu ainda não sei qual será a função dele, ele ainda não me explicou. O Kaká disse que algum dia teria que voltar ao Milan na função de diretor, mas que ainda não se sentia preparado. Ele queria estudar. Será que ele já está preparado agora para o São Paulo? Mas o caminho pode existir - afirmou Galvão.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRODesde que anunciou a aposentadoria em 2017, Kaká vem se especializando para se tornar dirigente esportivo. Em 2019, realizou um curso especializado na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. No começo deste ano, ele chegou a ter experiência no próprio São Paulo, trabalhando em diversos departamentos.
O departamento de futebol é o setor que mais terá mudanças com a nova gestão de Julio Casares, presidente eleito do Tricolor. Muricy Ramalho trabalhará como coordenador de futebol. Já a parte diretiva ainda segue uma incógnita. Casares convidou Raí, atual diretor, para permanecer no cargo até fevereiro do ano que vem, quando termina a temporada. Ele deve dar a resposta nesta sexta-feira.

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