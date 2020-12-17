Galvão Bueno revela que Kaká pode ser diretor do São Paulo em 2021

Crédito: Foto: Rubens Chiri/São Paulo

O narrador do 'Grupo Globo', Galvão Bueno, afirmou em participação no programa 'Seleção SporTV', que conversou com o ídolo do São Paulo Kaká. Segundo o jornalista, o ex-jogador pode assumir um cargo na direção do Tricolor na próxima temporada.

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- Kaká pode aparecer na nova diretoria do São Paulo. Eu ainda não sei qual será a função dele, ele ainda não me explicou. O Kaká disse que algum dia teria que voltar ao Milan na função de diretor, mas que ainda não se sentia preparado. Ele queria estudar. Será que ele já está preparado agora para o São Paulo? Mas o caminho pode existir - afirmou Galvão.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRODesde que anunciou a aposentadoria em 2017, Kaká vem se especializando para se tornar dirigente esportivo. Em 2019, realizou um curso especializado na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. No começo deste ano, ele chegou a ter experiência no próprio São Paulo, trabalhando em diversos departamentos.