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#galoxcruzeiro100anos-Allan despista sobre favoritismo no clássico com o Cruzeiro: 'Só do lado de fora'

O volante quer evitar um "oba-oba" interno para o jogo, que tem gerado grandes expectativas nos torcedores...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 18:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 18:04
O volante Allan adotou um discurso de cautela, evitando a euforia que vem de fora, dos torcedores normalmente, sobre um possível favoritismo do Atlético-MG no clássico diante do Cruzeiro, no próximo domingo, 11 de abril, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. Allan despistas sobre favoritismo do Galo no clássico com o Cruzeiro-(Bruno Cantini/Atlético-MG)Allan quer deixar as celebrações antecipadas para o lado de fora, pois sabe que mesmo em má fase e com uma equipe inferior, a Raposa pode complicar o jogo. Outra ponderação do meio de campo é sobre as correções que a equipe precisa fazer depois da vitória “magra” sobre o Pouso Alegre, por 1 a 0. Confira nos vídeos da matéria o que Allan disse.

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