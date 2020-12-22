Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Galo zoa 'freguês' Cruzeiro em fim de semana de triunfos sobre o rival

O alvinegro não perdoou a Raposa e fez um meme "agradecendo" pelo time azul ser bom freguês da equipe atleticana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 21:28

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 21:28

Crédito: O Cruzeiro é bom pagador para o Galo, segundo a imagem de zoação feita pelo clube atleticano-(Reprodução/Twitter Atlético-MG
O fim de semana foi perfeito para o Atlético-MG, que celebrou triunfos sobre o maior rival, Cruzeiro, em categorias diferentes. O Galo contabilizou o título estadual no feminino, vencendo a decisão nos pênaltis, no último sábado, 19 de dezembro, na final do Mineirão.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A Outro triunfo foi do sub-20, que derrotou a Raposa por 3 a 0 pelo Brasileiro da categoria, E, o alvinegro relembrou o triunfo sobre o maior rival no único clássico do profissional em 2020, quando o Galo venceu por 2 a 1, pelo Campeonato Mineiro. A trinca positiva sobre o rival rendeu uma provocação, com o time celeste sendo “freguês” do Galo em 2020. Veja a imagem acima.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Pilotando uma bola de fogo': como os astronautas da Artemis 2 voltarão para a Terra
Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória
Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados