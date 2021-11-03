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Galo vende 53 mil ingressos e consegue recorde de público no futebol brasileiro em 2021

O time mineiro encheu o Mineirão no duelo contra o Grêmio e estabeleceu o recorde nacional de 2021...
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Publicado em 

03 nov 2021 às 20:12

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 20:12

Crédito: A Massa Alvinegra atendeu o pedido do Galo e lotou o Mineirão contra os gaúchos-(Yuri EDMUNDO / POOL / AFP
O Atlético-MG conseguiu lotar o Mineirão no duelo contra o Grêmio, nesta quarta-feira, 3 de novembro, em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o clube mineiro, após a liberação de 100% da capacidade do Gigante da Pampulha, foram vendidos mais d e53 entradas, recorde absoluto no futebol brasileiro em 2021, desde que as arenas voltaram a receber público. Até a confirmação da Prefeitura de BH, autorizando capacidade máxima nos estádios da capital mineira, o Galo havia vendido 31 mil entradas. Com a nova carga de ingressos, depois da liberação total de público, a Massa arrematou mais 22 mil tickets. Essa será a primeira partida após a liberação da ocupação de 100% dos estádios em Belo Horizonte. Antes do duelo contra o Grêmio, penúltimo colocado da competição, o recorde de público do Galo tinha sido diante do Cuiabá, com 30.627 torcedores. Em âmbito nacional , o alvinegro superou o Corinthians, que teve 39.897 de pessoas no jogo diante da Chapecoense.

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