Galo vende 53 mil ingressos e consegue recorde de público no futebol brasileiro em 2021

O Atlético-MG conseguiu lotar o Mineirão no duelo contra o Grêmio, nesta quarta-feira, 3 de novembro, em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o clube mineiro, após a liberação de 100% da capacidade do Gigante da Pampulha, foram vendidos mais d e53 entradas, recorde absoluto no futebol brasileiro em 2021, desde que as arenas voltaram a receber público. Até a confirmação da Prefeitura de BH, autorizando capacidade máxima nos estádios da capital mineira, o Galo havia vendido 31 mil entradas. Com a nova carga de ingressos, depois da liberação total de público, a Massa arrematou mais 22 mil tickets. Essa será a primeira partida após a liberação da ocupação de 100% dos estádios em Belo Horizonte. Antes do duelo contra o Grêmio, penúltimo colocado da competição, o recorde de público do Galo tinha sido diante do Cuiabá, com 30.627 torcedores. Em âmbito nacional , o alvinegro superou o Corinthians, que teve 39.897 de pessoas no jogo diante da Chapecoense.