Galo vê chances de título despencar após derrota para o São Paulo

Crédito: A expulsão de Allan "enterrou" de vez as chances do Galo de virar o jogo no Morumbi-(Reprodução/TV Globo

A derrota por 3 a 0 para o São Paulo em noite chuvosa no Morumbi pode ter “afundado” de vez as chances do título alvinegro, indo “por água abaixo” o troféu do Brasileiro. O mal desempenho no duelo contra o Tricolor deixou o Galo na vice-liderança,com 46, pontos, agora sete pontos distante do time paulista, mas ao fim da 26ª rodada, o alvinegro poderá perder mais uma posição, caso o Flamengo vença seu jogo no fim de semana, contra o Bahia, no Rio.

As probabilidades do Galo de ser campeão, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, era de 17% antes do duelo com o time de Fernando Diniz. Com a derrota, as chances podem cair para menos de 10%.