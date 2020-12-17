Galo vê chances de título despencar após derrota para o São Paulo

A derrota por 3 a 0 para o São Paulo em noite chuvosa no Morumbi pode ter “afundado” de vez as chances do título alvinegro, indo “por água abaixo” o troféu do Brasileiro. O mal desempenho no duelo contra o Tricolor deixou o Galo na vice-liderança,com 46, pontos, agora sete pontos distante do time paulista, mas ao fim da 26ª rodada, o alvinegro poderá perder mais uma posição, caso o Flamengo vença seu jogo no fim de semana, contra o Bahia, no Rio.
As probabilidades do Galo de ser campeão, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, era de 17% antes do duelo com o time de Fernando Diniz. Com a derrota, as chances podem cair para menos de 10%.
CONFIRA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO Os cariocas podem chegar aos 48 pontos e com um jogo a menos, se tornando o maior perseguidor do São Paulo no campeonato. O desequilíbrio atleticano na defesa e no meio de campo, foram essenciais para a derrota. A expulsão de Allan, após lance com Daniel Alves, jogou a “pá de cal” nas chances do Galo de sair vencedor do Morumbi. A equipe de Jorge Sampaoli, que viu suas escolhas na escalação inicial não darem certo, volta a campo no dia 26 de dezembro, contra o Coritiba, no Mineirão.