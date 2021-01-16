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futebol

Galo vê 'brecha' no estilo de jogo do Atlético-GO que pode favorecer o time

O meia Nathan relembrou do duelo no primeiro turno e  espera que a equipe possa ter a mesma performance da vitória em Goiânia...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 07:00

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 07:00

O duelo do primeiro turno entre Atlético-GO e Atlético-MG teve muitos gols, viradas dois lados e o placar final acabou 4 a 3 para o Galo, que mostrou poder de reação naquela partida. O meia Nathan comentou que vê uma “brecha” no estilo de jogo da equipe goiana que pode favorecer o time mineiro. Confira sua fala no vídeo acima.
SIMULE OS JOGOS DO GALO NA SÉRIE A DO BRASILEIRO A partida entre mineiros e goianos será neste domingo, 17 de janeiro, às 18h15, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nathan foi autor de um dos gols da vitória alvinegra em Goiânia-(Reprodução)

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