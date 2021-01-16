Galo vê 'brecha' no estilo de jogo do Atlético-GO que pode favorecer o time

O duelo do primeiro turno entre Atlético-GO e Atlético-MG teve muitos gols, viradas dois lados e o placar final acabou 4 a 3 para o Galo, que mostrou poder de reação naquela partida. O meia Nathan comentou que vê uma “brecha” no estilo de jogo da equipe goiana que pode favorecer o time mineiro. Confira sua fala no vídeo acima.