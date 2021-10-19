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Galo usa a série 'Round 6' na convocação da torcida para o duelo com o Fortaleza pela Copa do Brasil

O time mineiro brincou com a série da Nétflix antes do primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no Mineirão...
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Publicado em 

19 out 2021 às 20:51

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 20:51

Crédito: O alvinegro chamou a Massa para encarar o Leão do Pici usando como tema o sucesso Round 6-(Reprodução/Twitter
Para convocar o seu torcedor a comparecer no duelo contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, 20 de outubro, no Mineirão, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, o Atlético-MG usou o megasucesso “Round 6”, da Netflix, como mote de uma rápida campanha nas redes sociais. Como ainda há disponíveis, o Atlético fez uma convocação inusitada com uma foto onde aparece um papel em formato de um ingresso para o jogo, tendo os contornos dos escudos dos clubes, nos mesmos modelos dos convites da série coreana, a mais conhecida no momento em todo o mundo. O Galo chamou o confronto contra o Leão do Pici de "Round 7", pois este é o sétimo jogo do Galo na competição nacional. Caso supere o time cearense, o time mineiro encara na final Athletico-PR e Flamengo, que duelam na outra semifinal.

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