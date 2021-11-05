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futebol

Galo terá três desfalques certos para os duelos contra Furacão e Timão

Vargas, Savarino e Junior Alonso defenderão suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo nos próximos dias...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 19:56

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 19:56

Crédito: Pedro Souza / Atlético
O Atlético-MG tem uma lista considerável de desfalques para as próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro. O time mineiro não contará Jefferson Savarino , Junior Alonso e Eduardo Vargas. O trio foi convocado por Venezuela, Paraguai e Chile para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo e não enfrentam Corinthians e Athletico-PR, pelas 31ª e 32ª rodada do Brasileirão. O Chile vai enfrentar o Paraguai na quinta-feira, 11 de novembro, e o Equador no dia 16. A Venezuela também encara o Equador, no dia 11, e o Peru, dia 16. Outra possível baixa pode ser do meia Alan Franco, que pode defender o Equador. O Galo conseguiu evitar a perda do lateral Guilherme Arana, que não foi chamado por Tite, em um acordo com a CBF para não convocar atletas dos clubes brasileiros nesta reta final da temporada.

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