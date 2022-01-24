Galo terá seis desfalques certos para a estreia do Campeonato Mineiro, contra o Villa Nova

A estreia do Atlético-MG no Campeonato Mineiro 2022 contra o Villa Nova, nesta quarta-feira, 26 de janeiro, às 19h, no Estadio Castor Cifuentes, em Nova Lima, na Grande BH, não terá o time titular, que voltou das férias no dia 17. Mas, mesmo sabendo que não terá todos os jogadores à disposição, o técnico Turco Mohamed também terá problemas extras para montar o elenco. O argentino não terá seis jogadores para encarar o Leão. As baixas são motivadas por convocações para seleções e atletas com Covid-19.

O zagueiro Diego Godín e o atacante Vargas defenderão as seleções do Uruguai e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Já o zagueiro Micael, os atacante Savinho e Keno, além do volante Allan estão com Covid-19 Micael já se recuperou, mas não fez trabalhos físicos e também não deverá jogar.

O time que entrará em campo na estreia do Estadual terá vários jogadores do sub-20 e ainda atletas mais jovens, que pouco jogadoram no ano passado. A equipe considerada titular deverá jogar a partir da metade de fevereiro, quando terá o primeiro grande desafio, que é a Supercopa do Brasil contra o Flamengo.