Galo terá Sampaoli e jogadores que tiveram Covid-19 de volta aos treinos

- Tivemos o primeiro grupo retornando. O trabalho está sendo feito, claro, respeitando o tempo de inatividade. Vamos relembrar que eles ficaram 10 dias, isolados, então está sendo feito uma bateria de exames, o que tem sido feito antes da liberação do atleta, para que ele volte. E nós continuamos recomendando o uso de máscara, de álcool em gel, porque ainda muita coisa a gente não sabe da doença. Existem dúvidas de uma possibilidade de reinfecção, é um pouco controverso, mas de qualquer maneira, enfatizamos todas as medidas – disse Rodrigo Lasmar. Outro membro do DM atleticano, Haroldo Aleixo,comentou como serão os protocolos para evitar novos casos de Covid-19. - Em relação aos testes, principalmente de retorno dos atletas, a gente está preocupado que eles retornem com uma plena condição de saúde, que não estejam com nenhum sinal de doença em atividade. Todos eles passam por exame de sangue, para identificar marcações inflamatórias, passam por uma avaliação com o teste de esforço, na esteira, e também com exame de imagem, que é o ecocardiograma. Exames adicionais também podem ser solicitados, caso a caso. A partir disso, estando tudo normal, ele é considerado apto a retornar. Sobre o equatoriano, Rodrigo Lasmar explicou como será a sua volta ao clube, depois de ficar isolado longe do Atlético. - O Alan Franco testou positivo enquanto estava à disposição da seleção equatoriana. Ele já cumpriu os 10 dias de isolamento, como o nosso protocolo determina, que é uma orientação de uma maneira geral, adotada por todo mundo. Mas o Equador entendia que ele precisaria ficar um tempo maior, para que ele pudesse voltar. A questão de repetir o teste, nós discutimos com ele, que essa não é uma conduta mais determinante, nós mostramos a eles, que não precisamos testar aqueles que testaram positivo, cumpriram o isolamento, depois do prazo necessário. Entramos em acordo, Alan Franco deve estar voltando hoje, deve chegar a Belo Horizonte amanhã. Aí sim, vamos fazer controle e vai ser novamente reintegrado ao clube – disse Rodrigo Lasmar Lasmar também falou do novo protocolo de Covid-19. As medidas para o retorno do elenco foi modificado. Antes, era preciso que o atleta testasse negativo para retornar. Agora, é entendido que, após 10 dias do resultado positivo, o membro volte às atividades, desde que não tenha sentido sintomas. - Eles não recomendam mais que se faça o teste depois de 10 dias. Por que? Porque esse teste pode continuar positivo por muito tempo. Isso não significa que aquela pessoa continua transmitindo o vírus. Esse teste pode continuar positivo, porque podem existir fragmentos, restos do vírus, que podem fazer com que o teste, que tem sensibilidade maior, mostra que existe positividade. Mas o vírus não está mais ativo, e a pessoa não está mais na fase do contágio, não está mais transmitindo a doença. A recomendação para retornar às atividades é: para aqueles que não tiveram sintomas, são 10 dias de isolamento. Então, no 11º dia, o atleta está autorizado a voltar. Aqueles casos sintomáticos, eles precisam de, no mínimo, 10 dias. E num prazo, a partir de que não tiverem mais sintomas, de pelo menos, 24, 48 horas, dependendo dos sintomas, para só depois disso voltar para as atividades. Pessoas que testaram positivo para Covid-19 e retomarão aos trabalhos