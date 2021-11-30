Galo terá eventos com grandes nomes da música, além de amistoso internacional para abrir Arena MRV

Uma nova era para eventos e futebol chegará em Belo Horizonte no início de 2023. Apresentado por Brahma e com patrocínio da ArcelorMittal, o BH Festival acontecerá em cinco datas a partir de março de 2023, e marcará a inauguração da Arena MRV, o estádio do Clube Atlético Mineiro

Os passaportes para o BH Festival serão vendidos a partir dos dias 6 e 7 de dezembro, com exclusividade e desconto para sócios Arena MRV. Os sócios Galo na Veia terão a oportunidade de garantir presença na inauguração nos dias 8 e 9 de dezembro também com desconto. O público em geral terá acesso aos passaportes a partir de 10 de dezembro. A venda será feita exclusivamente pelo site bhfestival.com.br, e os preços serão divulgados em breve.

Para o CEO da Arena MRV, Bruno Muzzi, o anúncio dos eventos de inauguração da casa do Galo é outro marco histórico para o projeto. “É mais um passo muito importante. A obra segue com o seu cronograma em dia e vamos consolidando a Arena MRV como um grande espaço multiuso. Anunciamos dois patrocinadores muito importantes e, hoje, marcamos a data de inauguração. Sendo o primeiro evento justamente no dia do aniversário do Atlético, é a certeza que cada dia que passa o sonho da torcida está cada vez mais perto.”

- Arena MRV é um estádio como poucos no mundo. Por isso, não poderíamos repetir fórmulas nos eventos de abertura, exatamente o que é o BH Festival. Em um formato inédito, 5 datas destacam as diferentes características da Arena MRV, reunindo o melhor do esporte, da música e da tecnologia com muita emoção. Serão datas que entrarão para a história. Além das atrações apresentadas hoje, vamos anunciar mais 10 atrações em 2022. Testemunhar o nascimento de uma arena como a Arena MRV não acontece todo dia. Por isso, como os lugares são limitados, quem quiser entrar para a história vai ter que ser rápido pra garantir um lugar- disse Rogério Dezembro, CEO da LivePark, empresa responsável pelo planejamento e operação dos eventos inaugurais, além de desenvolver as propriedades de patrocínio.

As vendas para o BH Festival serão abertas dia 06 de dezembroCinco datas para a história

O primeiro evento está agendado para uma data emblemática: dia 25 de março, aniversário de 115 anos do Atlético. O “Campo de Jogo: o Nascimento”, terá a instalação das traves, marcação das linhas do campo e o primeiro chute a gol. O evento contará também com a performance de uma orquestra sinfônica, cujos integrantes e programa musical serão anunciados em breve.

Cerca de 10 mil pessoas terão o privilégio de participar do primeiro evento oficial da Arena MRV. Quem merecerá a honra de dar o primeiro chute a gol? Qual torcedor terá o privilégio de ajudar a marcar o círculo central no gramado? Uma série de atrações marcará essa data histórica.

Já no dia 15 de abril, acontece o “Arrepia BH”, com a inauguração do moderno sistema de iluminação da Arena MRV, com show de música eletrônica comandado por um DJ cujo nome será revelado em breve, além de um evento de projeção mapeada e a presença de convidados ilustres que marcaram a história do Galo. Torcedores e figuras importantes do Atlético terão a honra de ligar as chaves, acender o estádio e arrepiar a Massa.

A primeira partida de futebol da Arena MRV será para cerca de 30 mil pessoas, em 6 de maio. O “Lendas do Galo” reunirá craques que se imortalizaram vestindo a camisa do Atlético. Um show surpresa fará parte dessa festa que aquecerá os motores para o primeiro jogo do elenco profissional do Atlético.

A data mais aguardada pela Massa chega em 19 de maio. A “Inauguração Oficial'', com um jogo amistoso entre o Atlético e uma equipe internacional convidada. O show de abertura da noite será do cantor Nando Reis, que promete emocionar a Massa com uma homenagem à atleticana Cássia Eller. Essa noite mágica ainda terá um show surpresa durante o intervalo da partida.

Encerrando dois meses de festa, no dia 27 de maio o BH Festival será encerrado em mais uma noite histórica e de muita música que reunirá Ivete Sangalo, Jota Quest, César Menotti e Fabiano e ainda uma atração internacional surpresa fechando o evento. A expectativa é de que sejam mais mais de seis horas de um festival que promete ficar marcado no calendário da capital mineira para celebrar a mais moderna arena multiuso do Brasil.

Serviço:

BH Festival – Inauguração da Arena MRV

Venda de ingressos: www.bhfestival.com.br

06 e 07/dez - Sócios Arena MRV

08 e 09/dez - Sócios Galo Na Veia

10/dez - Público em geral