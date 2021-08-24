Galo terá duas rodadas garantidas na ponta apesar do empate com o Flu

O empate fora de casa por 1 a 1 com o Fluminense não pode ser considerado um resultado ruim pelo Atlético-MG, já que a equipe mineira segue firme na ponta do Campeonato Brasileiro, agora com 38 pontos, abrindo uma boa distância dos principais concorrentes ao título neste momento. A frustração alvinegra com o placar é de que o time poderia ter saído com os três pontos de São Januário, local do duelo na noite de segunda-feira, 23 de agosto. A reclamação do Galo também se relaciona com o pênalti cometido por Hulk, que na visão do atacante, não houve falta na jogada que originou o gol do Tricolor Carioca. -Poderíamos ter saído daqui com resultado melhor, mas se a gente olhar, a equipe buscou pelo menos esse pontinho. Sem os três pontos, infelizmente, não conseguimos, mas temos que continuar trabalhando. Hoje a gente tentou ganhar o jogo desde o início. Infelizmente estava parando muito o jogo. Começamos atrás do resultado. É sempre mais difícil correr atrás de resultado, mas a gente tem que encarar todos jogos como final, até porque o Atlético fez investimento, pelo plantel que tem, principalmente, tem que lutar todos os jogos, todos os títulos, claro, que sempre respeitando os adversários,mas nosso objetivo é sempre buscar os títulos, então tem que encarar jogos assim como finais-disse Hulk. Apesar do triunfo não ter vindo, o Atlético tem garantida pelo menos mais duas rodadas na ponta do Brasileiro caso perca seus jogos. A equipe atleticana está a seis pontos de Palmeiras e Fortaleza, segundo e terceiro colocados respectivamente. O Red Bull Bragantino, quarto, chegou aos 31 pontos depois de vencer o América-MG em Belo Horizonte. Até mesmo o Flamengo, com dois jogos a menos (15 ante os 17 do Galo), não ameaça o alvinegro. Com 28 pontos, a equipe de Renato Gaúcho chegaria a 34 no máximo se vencer seus próximos compromissos. Logo, o Galo conquistou uma boa “gordura” para ficar em primeiro na tabela de classificação. O time de Cuca seguirá no Rio de Janeiro, pois na quinta-feira, 26 de agosto, volta a encarar o Flu, desta vez no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A volta, em BH, será no dia 16 de setembro.