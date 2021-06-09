Galo terá de pagar ao São Paulo se quiser ter Tchê Tchê em campo no duelo entre os dois pelo Brasileiro

Se quiser contar com o volante Tchê Tchê no duelo contra o São Paulo, domingo, 13 de junho, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, terá de pagar uma quantia ao Tricolor do Morumbi. É que o jogador está emprestado ao Galo até maio de 2022 e para colocá-lo em campo, o time paulista exige uma compensação financeira. O valor não foi revelado. A informação da possível cobrança foi publicada pelo GE e confirmada pelo L!. O time alvinegro tende a não pagar para colocar Tchê Tchê em campo, pois é um jogo de início de competição, mesmo sendo peça importante no esquema de Cuca. O elenco alvinegro permitirá ao treinador opções para recompor sua ausência. Zaracho, Jair e Allan são nomes que devem figurar entre os titulares e no banco de reservas atleticano no confronto diante do São Paulo. O próprio Atlético usou da força de contrato para evitar que atletas ligados ao clube enfrentassem a equipe. No jogo contra o Sport-PE, o time pernambucano não pôde escalar o volante Zé Welison e o zagueiro Iago Maidana, ambos tendo contratos vigentes com o time atleticano.