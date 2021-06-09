Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Galo terá de pagar ao São Paulo se quiser ter Tchê Tchê em campo no duelo entre os dois pelo Brasileiro
futebol

Galo terá de pagar ao São Paulo se quiser ter Tchê Tchê em campo no duelo entre os dois pelo Brasileiro

Por força de contrato, o jogador, que ainda pertence ao Tricolor, não pode defender o time mineiro no duelo do dia  13 de junho, no Mineirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jun 2021 às 21:10

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 21:10

Crédito: O meio de campo está emprestado pelo São Paulo e deve ficar de fora do jogo no domingo-(Pedro Souza/Atlético-MG
Se quiser contar com o volante Tchê Tchê no duelo contra o São Paulo, domingo, 13 de junho, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, terá de pagar uma quantia ao Tricolor do Morumbi. É que o jogador está emprestado ao Galo até maio de 2022 e para colocá-lo em campo, o time paulista exige uma compensação financeira. O valor não foi revelado. A informação da possível cobrança foi publicada pelo GE e confirmada pelo L!. O time alvinegro tende a não pagar para colocar Tchê Tchê em campo, pois é um jogo de início de competição, mesmo sendo peça importante no esquema de Cuca. O elenco alvinegro permitirá ao treinador opções para recompor sua ausência. Zaracho, Jair e Allan são nomes que devem figurar entre os titulares e no banco de reservas atleticano no confronto diante do São Paulo. O próprio Atlético usou da força de contrato para evitar que atletas ligados ao clube enfrentassem a equipe. No jogo contra o Sport-PE, o time pernambucano não pôde escalar o volante Zé Welison e o zagueiro Iago Maidana, ambos tendo contratos vigentes com o time atleticano.
Tchê Tchê tem parte dos direitos econômicos pré-fixados em 3,5 milhões de euros caso o Atlético queira ficar com o atleta ao fim do acordo de empréstimo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados