Galo terá auditoria externa para as contas da Arena MRV

O Atlético-MG anunciou outro passo de transparência no processo de construção da Arena MRV, estádio do clube, que está sendo erguido e ficará pronto em 2022. O presidente do clube, Sérgio Sette Câmara, usou suas redes sociais para informar que o alvinegro contratou a empresa Ernst Young para auditar as contas da futura arena atleticana. -Visando implementar o mais alto nível de Governança e Transparência, contratamos a Ernst Young também para a Arena MRV, que irá auditar as Demonstrações Financeiras para o exercício de 2020, com revisões trimestrais e validando o saldo inicial de abertura na data base de 31/12/19 -postou o dirigente. E MAIS:Vale se posiciona e nega que esteja negociando patrocínio com Cruzeiro, Atlético-MG e América-MGTime de transição do Galo volta aos treinos e terá Léo Silva coordenandoVale pode ser nova patrocinadora de Cruzeiro, América-MG e Atlético-MGAtlético-MG rescinde o contrato com o meia DodôMorre Ronaldo, atacante do Verdão que deixou Corinthians na fila em 74As obras do estádio se iniciaram em fevereiro deste ano e o prazo de conclusão das obras é de aproximadamente de 30 meses. O orçamento inicial da Arena MRV foi de R$ 410 milhões, mas com ajustes de projeto de custos, subiu para R$ 560 milhões, o que está dentro da margem de variação prevista pelos construtores do estádio. O estádio alvinegro terá capacidade para 46 mil pessoas e ainda contará com Acom 40 bares, 68 camarotes e 2.400 vagas de estacionamento. E MAIS:América-MG faz novos testes para detectar a presença da Covid-19Após contágio por Covid-19 de Cazares, Atlético-MG não registra mais casos da doença no elencoGalo não garante renovação de contrato com o goleiro VictorInfectologista da Prefeitura de BH diz que ideal para a volta do futebol em Minas é somente no mês de agostoVice do Galo faz elogios à Marrony e explica 'engenharia' financeira do clube para fazer contratações E MAIS: