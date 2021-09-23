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Galo tenta oferecer sede como garantia de dívida com André Cury, mas Justiça nega o pedido

O empresário cobra quase R$ 900 mil do time mineiro por comissões na participação da contratação do atacante Franco Di Santo...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 18:56

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 18:56
Crédito: Reprodução de internet
O Atlético-MG segue tentando achar uma solução para um processo movido pelo empresário André Cury, que cobra quase R$ 900 mil do Galo de comissões pela participação na contratação do atacante Franco Di Santo. O Galo tentou oferecer sua sede, que fica no bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, como garantia de que a dívida seria paga ao agente de jogadores. Porém, o Tribunal de Justiça de São Paulo, onde o processo corre, foi contra o pedido atleticano. Foi a segunda vez que o clube mineiro tentou colocar sua sede para penhora. Nas duas vezes os magistrados da 39ª vara do TJSP negaram a solicitação do Atlético. O relator do processo disse em seu relatório que a sede do Galo já possui penhoras para cobrir dívidas fiscais, que possuem preferência em relação às cobranças cíveis.- No mérito figura de rigor a manutenção do indeferimento do efeito suspensivo, isto porque denota-se que sobre o imóvel ofertado à penhora pela parte agravante recaem penhoras de créditos tributários, os quais possuem preferência. No mais, é de se notar o expressivo valor do bem ofertado quando comparado ao valor da dívida: afinal, a parte aparentemente requer a penhora da própria sede do Clube que titulariza!-diz o texto do despacho que negou o pedido alvinegro. Se a sede não interessa ao empresário, a defesa de André Cury tentou ter sob tutela os 49,9% do Shopping Diamond Mall que pertencem ao Atlético como forma de garantia para o pagamento da dívida com o agente, o que pode acontecer no decorrer do processo. André Cury tem valores milionários cobrados do Atlético-MG em diversas ações que correm em várias esferas jurídicas como TJMG, TJSP e na CNRD da CBF.

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