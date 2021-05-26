Galo temido: imprensa argentina coloca os mineiros como o time a ser evitado nas oitavas da Libertadores

O Atlético-MG goleou o Deportivo La Guaira-VEN por 4 a 0 e se tornou o time de melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. A equipe comandada por Cuca fez 16 pontos, com cinco vitórias e um empate, superando todos os outros 31 times da competição sul-americana. Assim, o Galo poderá jogar todos os mata-mata em casa até as semifinais, caso chegue nesta etapa da competição. E, a força de Hulk, Nacho e cia já transformou o alvinegro em uma das equipes mais temidas da América nas oitavas de final, que começa em julho. -(O Atlético-MG é)Uma das bolinhas quentes que todos os segundos da Libertadores, inclusive o River (e nesta quarta-feira pode-se somar o Boca), buscarão evitar no sorteio das oitavas de final será o Atlético Mineiro - publicou em um matéria o jornal Olé, da Argentina. O time brasileiro poderá encarar algum argentino logo de cara, mas também pode ter pela frente equipes tradicionais como o São Paulo, que ficou em segundo no seu grupo. A definição dos confrontos das oitavas de final será por sorteio, no dia 2 de junho. O Galo estará no Pote A, junto com os primeiros colocados, enquanto no Pote B ficarão os segundos colocados. - A campanha do Galo nesta edição do torneio da Conmebol é quase perfeita - disse o Olé em outra parte do seu texto, O Atlético-MG também tem bons números além dos pontos. Tem o melhor ataque até o momento, com 15 gols e a melhor defesa, com apenas três sofridos em seis partidas disputadas.