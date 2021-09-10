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Galo tem trio da Seleção de volta e eles devem encarar o Fortaleza

Hulk, Arana e Everson não tiveram desgaste em campo no período de serviços ao técnico Tite e Cuca provavelmente  vai utilizá-los contra os cearenses...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 19:09

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2021 às 19:09
Crédito: Everson (foto e Guilherme Arana não entraram nenhum minuto em campo. Apenas Hulk foi utilizado por Tite-(Reprodução / CBF TV)
O Atlético-MG já recebeu de volta seus jogadores que estavam na Seleção Brasileira. Menos de um dia após estarem no jogo entre Brasil x Peru(2 a 0 para o time brasileiro), no Recife, Hulk, Guilherme Arana e Everson já treinaram no Galo nesta sexta-feira, 10 de setembro. Hulk, Arana e Everson estavam com a Seleção desde 30 de agosto, mas apenas o atacante esteve em campo, no jogo diante dos peruanos. Como foram pouco utilizados nos jogos da Seleção, não houve desgaste o suficiente para que o trio fique de fora do compromisso deste domingo, 12 de setembro, contra o Fortaleza no Castelão, pela 20ª rodada do Brasileirão. Gringos de volta Além da trinca que estava na Seleção, Vargas já havia se apresentado, pois não pôde jogar a última partida do Chile nas eliminatórias contra a Colômbia, pois estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Já os outros “gringos” do grupo, Savarino, Alan Franco e Junior Alonso vão se apresentar neste sábado, 11, na Cidade do Galo e devem ser reavaliados se serão ou não utilizados. Com exceção de Savarino, que sentiu a virilha no jogo da Venezuela contra o Paraguai. Provavelmente ele será desfalque diante do time cearense.

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