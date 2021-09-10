Galo tem trio da Seleção de volta e eles devem encarar o Fortaleza

O Atlético-MG já recebeu de volta seus jogadores que estavam na Seleção Brasileira. Menos de um dia após estarem no jogo entre Brasil x Peru(2 a 0 para o time brasileiro), no Recife, Hulk, Guilherme Arana e Everson já treinaram no Galo nesta sexta-feira, 10 de setembro. Hulk, Arana e Everson estavam com a Seleção desde 30 de agosto, mas apenas o atacante esteve em campo, no jogo diante dos peruanos. Como foram pouco utilizados nos jogos da Seleção, não houve desgaste o suficiente para que o trio fique de fora do compromisso deste domingo, 12 de setembro, contra o Fortaleza no Castelão, pela 20ª rodada do Brasileirão. Gringos de volta Além da trinca que estava na Seleção, Vargas já havia se apresentado, pois não pôde jogar a última partida do Chile nas eliminatórias contra a Colômbia, pois estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo.