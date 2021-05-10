Galo tem sequência decisiva nos próximos dias e Everson espera foco e muita atenção da equipe

O Atlético-MG terá nos próximos dias emoções intensas. Na quinta-feira, 13 de maio, encara o América de Cali, fora de casa, pela Libertadores. Domingo, 16, será o jogo de ida das finais do Campeonato Mineiro, contra o América-MG. Na outra semana, dia 19, tem o Cerro Porteño, também fora de casa e no fim de semana, domingo dia 23, a decisão de quem será o campeão Estadual de 2021. Na mesma semana, o Galo ainda encerra sua participação na fase de grupos da Libertadores contra o Deportivo La Guaira, em casa, no dia 25. Essa montanha-russa de emoções vai exigir muito do Atlético dentro e fora de campo, já que os resultados podem impactar diretamente no desempenho da equipe. E, evitar que haja uma ansiedade do elenco faz parte da preparação desta pequena maratona alvinegra. Por isso, o goleiro Everson prefere que o time lide com os duelos tensos e intensos dos próximos dias um a um, sem que os compromissos se tornem desafios maiores do que são para o elenco. Confira as declarações do arqueiro no vídeo acima. (Pedro Souza/Agência Galo)