Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Galo tem sequência decisiva nos próximos dias e Everson espera foco e muita atenção da equipe
futebol

Galo tem sequência decisiva nos próximos dias e Everson espera foco e muita atenção da equipe

O goleiro comentou que o time terá de lidar com seus compromissos de forma individual, um a um, evitando ansiedades antes das decisões...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 16:29

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 16:29

O Atlético-MG terá nos próximos dias emoções intensas. Na quinta-feira, 13 de maio, encara o América de Cali, fora de casa, pela Libertadores. Domingo, 16, será o jogo de ida das finais do Campeonato Mineiro, contra o América-MG. Na outra semana, dia 19, tem o Cerro Porteño, também fora de casa e no fim de semana, domingo dia 23, a decisão de quem será o campeão Estadual de 2021. Na mesma semana, o Galo ainda encerra sua participação na fase de grupos da Libertadores contra o Deportivo La Guaira, em casa, no dia 25. Essa montanha-russa de emoções vai exigir muito do Atlético dentro e fora de campo, já que os resultados podem impactar diretamente no desempenho da equipe. E, evitar que haja uma ansiedade do elenco faz parte da preparação desta pequena maratona alvinegra. Por isso, o goleiro Everson prefere que o time lide com os duelos tensos e intensos dos próximos dias um a um, sem que os compromissos se tornem desafios maiores do que são para o elenco. Confira as declarações do arqueiro no vídeo acima. (Pedro Souza/Agência Galo)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira
Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados