  • Galo tem novos casos de Covid-19 no elenco: Nacho, Nathan, Marrony, Borrero e Micael estão infectados
Galo tem novos casos de Covid-19 no elenco: Nacho, Nathan, Marrony, Borrero e Micael estão infectados

LanceNet

21 jun 2021 às 12:06

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 12:06

Crédito: Nacho está entre os novos casos de Covid-19 no Galo- (Pedro Souza/Atlético-MG
Nacho Fernández, Nathan, Marrony, Dylan Borrero e Micael, que é da base, testaram positivo no último exame feito pelo clube, no fim da semana passada. A informação foi divulgada pelo jornalista Igor Assunção, da Rádio 98 FM, e confirmada pelo L!. O quinteto contaminado se junta ao zagueiro Igor Rabelo, também afastado por estar contaminado. Os jogadores estão isolados e assintomáticos. Com seis jogadores com Covid-19, o Galo chegou a 13 atletas sem condições de jogo. Além dos doentes, Savarino, Junior Alonso, Vargas e Alan Franco estão na Copa América, Dodô e Rafael lesionados e Savinho está com a seleção sub-17. Com tantos desfalques o provável Atlético-MG para a partida contra a Chapecoense nesta segunda-feira, 21, às 20h, no Mineirão deve ter: Everson; Guga, Gabriel, Réver e Guilherme Arana; Allan, Jair e Tchê Tchê; Hyoran, Hulk e Keno.

