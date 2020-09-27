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futebol

Galo tem fim de semana 'perfeito' com 2º 'hat-trick' seguido de Keno

O atacante foi o grande destaque do alvinegro no triunfo sobre o Grêmio e ainda entrou para a história ao marcar o gol 2000 do clube no Brasileiro...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 11:06

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 11:06
Crédito: Keno teve uma noite especial, com três gols pela segunda vez seguida e ainda marcando o gol 2000 do Galo na história do Brasiileiro-(Bruno Cantini/Atlético-MG
Bom futebol, gol histórico e liderança isolada do Campeonato Brasileiro foram os ingredientes do triunfo do Galo sobre o Grêmio, por 3 a 1, na noite de sábado, 26 de setembro, no Mineirão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Todavia, um personagem em especial se destacou individualmente, ajudando o coletivo atleticano a manter a boa campanha no campeonato: Keno deixou três gols pelo segundo jogo seguido pelo Galo e se tornou o primeiro jogador do Atlético a conseguir a façanha em quase 50 anos de Brasileiro, desde 1971. Além dos três tentos anotados diante do Grêmio, Keno deixou sua marca nas redes do Atlético-GO, uma semana antes, marcando seis gols em dois jogos, sendo o sétimo na temporada, superando Nathan, que fez quatro gols este anos. Outra marca a ser celebrada pelo Galo com a ajuda de Keno, foi o gol 2000 na história do Campeonato Brasileiro. Foi a segunda equipe brasileira a conseguir o feito. O São Paulo foi o primeiro time a chegar à marca. - Fico feliz pelos gols, mais importante são as vitórias. Brasileiro é difícil. Nunca tinha feito três gols num jogo, e agora em duas partidas. Muito trabalho, ajuda dos companheiros. Fico feliz pelo gol e pela vitória - disse depois do jogo. O fim de semana do Atlético-MG foi perfeito para o seu torcedor, pois teve o desempenho dentro de campo satisfatório, marcas expressivas e ainda viu o rival se afundar ainda mais na sua crise, com derrota e volta à zona de rebaixamento da Série B. O atleticano está nas “nuvens”.

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