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futebol

Galo tem dificuldades em montar grupo que encara o Remo pela Copa do Brasil no dia 2 de junho

O time mineiro tem vários desfalques e está "quebrando a cabeça" para relacionar os atletas que vão jogar em Belém, quarta-feira, 2 de junho...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 20:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2021 às 20:45
Crédito: Cuca teve trabalho para montar os relacionados da partida contra o Remo, no Pará=(Pedro Souza/Atlético-MG
Com seis desfalques por conta de convocações de seleções sul-americanas para amistosos e duelos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o Atlético-MG está quebrando a cabeça para montar o grupo que irá a Belém encara o Remo, nesta quarta-feira, 2 de junho, às 19h, pela terceira fase da Copa do Brasil. Estão fora Alan Franco, Junior Alonso, Guga, Guilherme Arana, Savarino e Vargas. Todos para servirem seleções principais e olímpicas. Outra ausência importante também está confirmada. O atacante Keno não viaja, pois está lesionado na coxa. Eduardo Sasha, que está se recuperou de uma tendinite no pé esquerdo, vai viajar. Eduardo Vargas, reserva e sempre opção para o segundo tempo, é outro convocado, no Chile. O mesmo acontece com Junior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador), e os laterais titulares, Guilherme Arana e Guga (seleção olímpica). O provável Atlético-MG contra o Remo deverá ter: Everson; Mariano, Réver, Igor Rabello e Dodô; Allan (Jair), Tchê Tchê (Zaracho) e Nacho; Savinho (Sasha), Hulk e Marrony

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