Galo tem concorrência de dois clubes pelo zagueiro Junior Alonso

O Atlético-MG tem dois concorrentes pelo zagueiro paraguaio Junior Alonso, de 27 anos, que está deixando o Boca Juniors-ARG após o clube argentino afirmar que não irá exercer o seu direito de compra do atleta.
O empresário de Alonso, Diego Serrati, disse a uma rádio paraguaia que outras duas equipes estão interessadas no jogador, que é outra indicação do técnico Jorge Sampaoli. -Não está fechado, mas o Atlético é um dos clubes com os quais estamos conversando- disse em entrevista à rádio AM 1080 do Paraguai. Serrati também falou que Sampaoli está em contato com o zagueiro para convencê-lo a vir jogar em Minas.
-São três equipes interessadas no Junior Alonso, uma delas o Atlético. Em um momento, Sampaoli conversou com Junior. Eu conversei com dois clubes, mas falta o acerto- disse o empresário.E MAIS:Galo terá auditoria externa para as contas da Arena MRVVale se posiciona e nega que esteja negociando patrocínio com Cruzeiro, Atlético-MG e América-MGTime de transição do Galo volta aos treinos e terá Léo Silva coordenandoDrubscky confirma interesse do Cruzeiro em Romero, mas diz que o negócio é difícil por falta de dinheiroAtlético-MG rescinde o contrato com o meia DodôAinda na conversa com a rádio, Serrati contou que Alonso recusou jogar na China.
-Ele tinha uma oferta de uma equipe da China. Mas, pensando no esportivo e na família, Alonso rechaçou. Se ele aceitasse, seria valor recorde de um futebolista paraguaio-comentou.
Junior Alonso, de 27 anos, começou no mundo da bola no Cerro Porteño, do Paraguai, sendo negociado para o Lille, porém sem se firmar. gerando empréstimos para . Celta de Vigo, da Espanha, e mais recentemente ao Boca, em 2019.
A diretoria do Boca Juniors publicou uma nota informando que não compraria os direitos do zagueiro, pois Alonso teria feito o pedido para não ficar na Argentina por problemas particulares.
O Atlético-MG está firme no mercado, com dois reforços confirmados, os volantes Léo Sena e Alan Franco, e um encaminhado, do atacante Marrony, do Vasco, cuja negociação ainda não foi concluída, pois, os clubes ainda negociam a forma de pagamento, à prazo, ou à vista do jogador, de 21 anos.E MAIS:Galo está perto de fechar com o zagueiro Junior Alonso, do Boca, segundo imprensa argentinaMarrony, Vasco e Atlético-MG: o cabo de guerra tem seus capítulos finaisDivergências na negociação travam, por ora, venda de MarronyApós contágio por Covid-19 de Cazares, Atlético-MG não registra mais casos da doença no elencoGalo não garante renovação de contrato com o goleiro Victor E MAIS: