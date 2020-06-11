Galo tem concorrência de dois clubes pelo zagueiro Junior Alonso

Crédito: Alonso está na mira do Galo e pode ser outro reforço para o time mineiro-(Divulgação/Boca Juniors

O Atlético-MG tem dois concorrentes pelo zagueiro paraguaio Junior Alonso, de 27 anos, que está deixando o Boca Juniors-ARG após o clube argentino afirmar que não irá exercer o seu direito de compra do atleta.

O empresário de Alonso, Diego Serrati, disse a uma rádio paraguaia que outras duas equipes estão interessadas no jogador, que é outra indicação do técnico Jorge Sampaoli. -Não está fechado, mas o Atlético é um dos clubes com os quais estamos conversando- disse em entrevista à rádio AM 1080 do Paraguai. Serrati também falou que Sampaoli está em contato com o zagueiro para convencê-lo a vir jogar em Minas.

-São três equipes interessadas no Junior Alonso, uma delas o Atlético. Em um momento, Sampaoli conversou com Junior. Eu conversei com dois clubes, mas falta o acerto- disse o empresário.E MAIS:Galo terá auditoria externa para as contas da Arena MRVVale se posiciona e nega que esteja negociando patrocínio com Cruzeiro, Atlético-MG e América-MGTime de transição do Galo volta aos treinos e terá Léo Silva coordenandoDrubscky confirma interesse do Cruzeiro em Romero, mas diz que o negócio é difícil por falta de dinheiroAtlético-MG rescinde o contrato com o meia DodôAinda na conversa com a rádio, Serrati contou que Alonso recusou jogar na China.

-Ele tinha uma oferta de uma equipe da China. Mas, pensando no esportivo e na família, Alonso rechaçou. Se ele aceitasse, seria valor recorde de um futebolista paraguaio-comentou.

Junior Alonso, de 27 anos, começou no mundo da bola no Cerro Porteño, do Paraguai, sendo negociado para o Lille, porém sem se firmar. gerando empréstimos para . Celta de Vigo, da Espanha, e mais recentemente ao Boca, em 2019.

A diretoria do Boca Juniors publicou uma nota informando que não compraria os direitos do zagueiro, pois Alonso teria feito o pedido para não ficar na Argentina por problemas particulares.