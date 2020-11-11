Galo tem cinco desfalques certos para o duelo com o Corinthians

O Atlético-MG terá muitos problemas para encarar o Corinthians no sábado, 14 de novembro, às 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de desfalques por conta de convocações de atletas do clube para as eliminatórias da Copa do Mundo(Alan Franco, Savarino, e Junior Alonso), o Galo tem problemas médicos com alguns atletas. O lateral-direito Mariano sofreu lesão muscular na coxa direita durante o treino da última segunda-feira e já está vetado para a partida diante do Timão. O alvinegro ainda tem no departamento médico o volante Jair , que sofreu uma lesão no adutor da coxa direita e dificilmente poderá estar em campo no sábado. Outra preocupação o Meia Nathan, teve um edema no posterior da coxa direita, mas conseguiu treinar e ele será reavaliado durante a semana e verificar se terá condições de jogo. Com tantos contratempos Jorge Sampaoli, que volta ao banco do Galo após estar suspenso contra o Flamengo, pode levar o seguinte time contra o Timão: Everson; Guga, Réver, Igor Rabelo e Guilherme Arana; Allan, Nathan (Hyoran) e Zaracho; Eduardo Vargas, Sasha e Keno.