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Galo tem boas novas antes do duelo com o Boca: as voltas de Nacho, Vargas e Dodô

O trio se recuperou de problemas musculares e estarão à disposição de Cuca para encarar os argentinos pelas oitavas de final da Libertadores...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 18:56

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 18:56
Crédito: Nacho é o retorno mais celebrado pelos atleticanos para encarar o Boca Juniors-(Divulgação/Mineirão
O Atlético-MG tem três boas notícias para o primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores, contra o Boca Juniors, nesta terça-feira, 13 de julho, na Argentina. O meia Nacho, o lateral Dodô e o atacante Vargas estarão na delegação que enfrentará a equipe Xeneize. Vargas estava em tratamento por causa de edema na panturrilha, estará apto. Já Dodô se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e deve ser o substituto de Guilherme Arana, que está na seleção olímpica. Mas, o retorno mais celebrado será o de Nacho, que estava afastado por conta de um estiramento na coxa esquerda, ocorrido no duelo contra o Cuiabá, pelo Brasileirão. Ele ficou de fora dos jogos contra Flamengo e América-MG. Assim, Cuca pode ter sua melhor formação de meio de campo, com Tchê Tchê, Zaracho e Nacho. Em contrapartida, o treinador não contará com Nathan, com uma infecção gastro-intestinal, Alan Franco, que levou uma pancada no joelho direito na Copa América, além de Keno e Marrony, que seguem em recuperação no DM do clube.

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