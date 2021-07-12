Galo tem boas novas antes do duelo com o Boca: as voltas de Nacho, Vargas e Dodô

O Atlético-MG tem três boas notícias para o primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores, contra o Boca Juniors, nesta terça-feira, 13 de julho, na Argentina. O meia Nacho, o lateral Dodô e o atacante Vargas estarão na delegação que enfrentará a equipe Xeneize. Vargas estava em tratamento por causa de edema na panturrilha, estará apto. Já Dodô se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e deve ser o substituto de Guilherme Arana, que está na seleção olímpica. Mas, o retorno mais celebrado será o de Nacho, que estava afastado por conta de um estiramento na coxa esquerda, ocorrido no duelo contra o Cuiabá, pelo Brasileirão. Ele ficou de fora dos jogos contra Flamengo e América-MG. Assim, Cuca pode ter sua melhor formação de meio de campo, com Tchê Tchê, Zaracho e Nacho. Em contrapartida, o treinador não contará com Nathan, com uma infecção gastro-intestinal, Alan Franco, que levou uma pancada no joelho direito na Copa América, além de Keno e Marrony, que seguem em recuperação no DM do clube.