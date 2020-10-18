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Galo tem até o início semana para pagar R$ 14 milhões a Maicon Bolt, ou poderá ter receitas penhoradas

Os advogados do jogador conseguiram da Justiça do Trabalho uma "execução provisória" da sentença a favor do jogador, que acionou o Judiciário contra o clube mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2020 às 10:15

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 10:15

Crédito: Bolt está em litígio contra o Galo desde o início de 2020-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG tem até o início da semana para depositar R$ 14 milhões para o atacante Maicon Bolt, que venceu uma ação trabalhista contra o clube. Após saber que não seria utilizado, o Atlético rescindiu contrato com Bolt, que resolveu mover uma ação contra o alvinegro. A sentença, em primeira instância, foi favorável ao jogador. O Galo recorreu para tentar reverter o quadro. Porém, os advogados do jogador entraram com outra ação para obter uma "execução provisória", que obriga o Atlético a pagar os 14 milhões de reais em 48 horas, contados desde a sexta-feira, 16 de outubro. A informação foi veiculada inicialmente pelo GE e confirmada pelo L!. A Justiça do Trabalho acatou o pedido da defesa de Bolt para o pagamento da sentença e ainda, caso o Galo não cumpra a ordem judicial, poderá haver uma ordem de penhor nos créditos do clube relativos a cotas de direitos de transmissão de TV e de patrocínios. Se o clube alvinegro não fizer o depósito, as empresas que repassam valores ao Atlético, receberão intimação da Justiça para depositarem em uma conta judicial o que teriam de pagar ao clube. O time mineiro poderá tentar entrar com uma liminar para tentar suspender a decisão a favor de Maicon Bolt. O Atlético-MG não se manifestou sobre a nova ação de Maicon Bolt contra o clube. Se não houver acordo, a disputa poderá chegar ao Tribunal Superior do Trabalho(TST). O que o jogador cobra do Galo Ao saber que foi dispensado pelo Atlético-MG, no início do ano, Bolt resolveu acionar o Galo na Justiça do Trabalho. O jogador solicitou a rescisão indireta com o clube e cobrou valores que teria direito do contrato que iria até o fim de 2021. A pedida inicial, de R$ 12 milhões, subiu para R$ 20 milhões e foi sentenciada em cerca de R$ 14 milhões. Bolt cobra do alvinegro salários atrasados, luvas na assinatura do contrato, direitos de imagem e trabalhistas, pois alega que o clube seria obrigado a cumprir o vínculo. O Galo, porém diz que o acordo entre jogador e clube se encerraria em 2020. Maicon Bolt, revelado pelo Fluminense, foi contratado pelo Atlético em janeiro de 2019. Ele estava livre, com passagens pelo Lokomotiv-RUS e Antalyaspor-TUR. Em 28 jogos, marcou dois gols e deu cinco assistências, mas sem desempenhos regulares, ficou de fora dos planos dos treinadores que chegavam ao clube, incluíndo Jorge Sampaoli, em 2020. Ele recebia cerca de 100 mil euros(R$ 476 mil) e não correspondeu a expectativa criada sobre seu futebol.

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