Galo sub-20 se prepara para a estreia no Brasileiro da categoria

Crédito: O Galinho tenta seu primeiro título no campeonato de base-(Divulgação/Atlético-MG

A equipe sub-20 do Galo conheceu a tabela básica do Campeonato Brasileiro da categoria, divulgada pela Diretoria de Competições da CBF.

A competição será disputada pelos 20 times melhores colocados no Ranking Nacional de Clubes de 2019 e terá início em 23 de setembro, com a final marcada para o dia 23 de janeiro. Os horários, locais e datas dos jogos ainda serão divulgados.

A segunda competição que o Galinho terá pela frente será a Copa do Brasil da categoria, que iniciará em outubro. O adversário do Atlético na estreia será o Gama-DF, em Belo Horizonte. Confira a tabela do Galinho no Brasileiro:​1ª rodada – Botafogo x Atlético-MG

2ª rodada – Atlético-MG x Corinthians

3ª rodada – Vasco x Atlético-MG

4ª rodada – Atlético-MG x Ceará

5ª rodada – Sport x Atlético-MG

6ª rodada – Atlético-MG x Grêmio

7ª rodada – Athletico-PR x Atlético-MG

8ª rodada – Atlético-MG x Chapecoense

9ª rodada – América-MG x Atlético-MG

10ª rodada – Atlético-MG x Vitória

11ª rodada – Palmeiras x Atlético-MG

12ª rodada – Atlético-MG x Santos

13ª rodada – Bahia x Atlético-MG

14ª rodada – Atlético-MG x Flamengo

15ª rodada – Atlético-MG x Goiás

16ª rodada – Internacional x Atlético-MG

17ª rodada – Atlético-MG x Fluminense

18ª rodada – São Paulo x Atlético-MG