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futebol

Galo sub-20 se prepara para a estreia no Brasileiro da categoria

O Atlético-MG estreia na competição de base contra o Botafogo fora de casa...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 17:52

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 17:52
Crédito: O Galinho tenta seu primeiro título no campeonato de base-(Divulgação/Atlético-MG
A equipe sub-20 do Galo conheceu a tabela básica do Campeonato Brasileiro da categoria, divulgada pela Diretoria de Competições da CBF.
A competição será disputada pelos 20 times melhores colocados no Ranking Nacional de Clubes de 2019 e terá início em 23 de setembro, com a final marcada para o dia 23 de janeiro. Os horários, locais e datas dos jogos ainda serão divulgados.
A segunda competição que o Galinho terá pela frente será a Copa do Brasil da categoria, que iniciará em outubro. O adversário do Atlético na estreia será o Gama-DF, em Belo Horizonte. Confira a tabela do Galinho no Brasileiro:​1ª rodada – Botafogo x Atlético-MG
2ª rodada – Atlético-MG x Corinthians
3ª rodada – Vasco x Atlético-MG
4ª rodada – Atlético-MG x Ceará
5ª rodada – Sport x Atlético-MG
6ª rodada – Atlético-MG x Grêmio
7ª rodada – Athletico-PR x Atlético-MG
8ª rodada – Atlético-MG x Chapecoense
9ª rodada – América-MG x Atlético-MG
10ª rodada – Atlético-MG x Vitória
11ª rodada – Palmeiras x Atlético-MG
12ª rodada – Atlético-MG x Santos
13ª rodada – Bahia x Atlético-MG
14ª rodada – Atlético-MG x Flamengo
15ª rodada – Atlético-MG x Goiás
16ª rodada – Internacional x Atlético-MG
17ª rodada – Atlético-MG x Fluminense
18ª rodada – São Paulo x Atlético-MG
19ª rodada – Atlético-MG x Cruzeiro

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