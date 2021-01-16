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Galo Sub-20 inicia luta pelo título Brasileiro contra o Athletico-PR

O primeiro duelo será neste domingo, 17 de janeiro, às 20h, no Sesc Venda Nova, em BH...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 17:52

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 17:52

Crédito: O Galinho tentará o primeiro título na competição de base-(Divulgação/Atlético-MG
O time Sub-20 do Atlético-MG iniciará a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR, neste domingo, 17 de janeiro. O primeiro duelo da grande final acontecerá às 20h, no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. O Galinho encerrou a preparação para o confronto com treinamento na manhã deste sábado,16, no campo 4 da Cidade do Galo.O técnico Marcos Valadares comandou a atividade, que foi marcada por muito empenho e movimentação dos atletas.
Com nove gols no torneio, o meia Giovani fala da expectativa para a decisão.
-É a melhor possível. A gente estudou muito o adversário e sabe que o Athletico-PR é uma equipe muito forte e qualificada, mas temos nosso mérito também, nossa equipe também é muito forte e esperamos fazer uma boa partida, colocar em prática tudo que trabalhamos durante a semana- destacou.
A gente sabe que é um jogo em casa e que qualquer vantagem que a gente conseguir seria muito importante. Esperamos fazer um bom jogo, tentar abrir uma vantagem para chegar lá em Curitiba e ser campeão brasileiro- completou Giovani.
O técnico Marcos Valadares afirma que o time está confiante para buscar o título:CONFIRA COMO ESTÁ A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A -A expectativa é muito boa. A equipe fez uma grande competição e está preparada. Claro que fizemos alguns ajustes pontuais nessa semana, analisando o adversário, mas estamos muito bem preparados. A competição demonstra isso, ter chegado à final, com uma grande campanha, ter batido grandes adversários. Acho que é uma demonstração de uma equipe muito forte, muito qualificada, com muita confiança de fazer uma grande final e buscar o título- comentou o treinador.
A partida de volta será no domingo seguinte, dia 24, também às 20h, no CAT do Caju, em Curitiba. Em caso de dois resultados iguais, o campeão será decidido nos pênaltis.
Principal esperança de gols do Galinho na final, o atacante Guilherme Santos é o artilheiro da competição, com 13 gols.
O Atlético-MG ficou em primeiro lugar na fase classificatória do torneio, mas a campanha alvinegra foi superada pela equipe de Curitiba com os resultados das semifinais. Por isso, a finalíssima acontecerá na capital paranaense.

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