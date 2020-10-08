futebol

Galo sub-20 goleia o Gama e avança na Copa do Brasil da categoria

O time mineiro vai encarar o Bragantino, do Pará, na segunda fase da competição de base...
LanceNet

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 21:26

Crédito: O Galinho foi impiedoso com o time candango e avançou na Copa do Brasil Sub-20-(Bruno Cantini / Agência Galo
Na luta pelo bicampeonato da Copa do Brasil Sub-20, o time sub-20 do Atlético-MG avançou para a segunda fase da competição ao golear o Gama-DF por 4 a 1, nesta quarta-feira, 7 de outubro, no Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova. O Alvinegro saiu na frente aos seis minutos do primeiro tempo, com Guilherme Santos, e o Gama empatou aos 17 da etapa final. Aos 28, Guilherme Santos entrou novamente em ação para recolocar o Galinho em vantagem. Aos 36, Júlio César ampliou e, quatro minutos depois, Pedro deu números finais ao jogo. O adversário do Atlético-MG na segunda fase será o Bragantino, do Pará, que eliminou o Tupi com uma goleada por 5 a 0, em Bragança, no interior paraense. A primeira fase do torneio foi disputada em jogo único. A partir desta segunda fase, os confrontos serão de ida e volta e os mandos de campo determinados através de sorteio.
O técnico Marcos Valadares escalou a equipe com Jean, Claudinho, Isaque, Micael, Wesley (Iago), Kevin (Júlio César), Guilherme Santos, Luis Eduardo, Giovani, Denilson e Echaporã (Pedro). O Atlético-MG foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 em 2017, derrotando o Flamengo na final.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

