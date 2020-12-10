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Galo Sub-20 encerra preparação para encarar o Vasco, pelas semifinais da Copa do Brasil da categoria

O volante Iago Oliveira destacou a concentração do time mineiro, que tenta o bicampeonato da competição de base, conquistado em 2017...
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Publicado em 

09 dez 2020 às 22:01

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 22:01

Crédito: Iago é um dos destaques do Galinho na Copa do Brasil Sub-20-(Divulgação/Atlético-MG
A delegação Sub-20 do Atlético-MG encerrou a preparação do elenco visando a partida com o Vasco da Gama, nesta quinta-feira, 10 de dezembro. O confronto é válido pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Vale lembrar, que até chegar nessa fase, a equipe mineira passou por Gama-DF, Bragantino-PA e Goiás. Em busca da vaga na final, o meio-campo Iago Oliveira, que defendeu o time em 18 partidas na temporada, confia na preparação da equipe e diz que o Atlético não pode deixar o Vasco se sentir a vontade dentro de campo..-A preparação foi muito boa para essa semifinal. Aproveitamos os dias da melhor maneira para treinar. Estamos motivados, focados e preparados para esse jogo com o Vasco. O comportamento tem que ser o mesmo de sempre. Temos que propor o jogo o tempo todo e não deixar o adversário confortável dentro de campo. Principalmente dentro da nossa casa. Sabemos que é uma decisão de 180 minutos, mas não vamos mudar o nosso jeito de jogar. O ideal é fazer um bom resultado em casa para jogar fora com tranquilidade- afirmou Iago Oliveira. .Semifinalista da Copa do Brasil SUB-20 e líder do Campeonato Brasileiro da categoria com 35 pontos, o Atlético precisa se dividir em duas frentes numa temporada atípica com muitos jogos. Desse jeito, o meio-campo defende que o time tenha o mesmo comportamento em campo diante do Vasco. -É uma série de fatores. Na minha opinião o grupo é muito bom. Temos muitos jogadores de qualidade, e o mais importante é que deu liga. Temos uma união muito bacana, ninguém tem vaidade, e isso se reflete dentro de campo. A comissão nos dá todo suporte técnico e tático, e a gente consegue jogar leve. Graças a Deus está dando tudo certo, mas sabemos que ainda não ganhamos nada e temos que manter os pés no chão- encerrou Iago Oliveira..O Atlético-MG enfrenta o Vasco nesta quinta-feira, às 19h, no Estádio das Alterosas. A partida da volta pela semifinal da Copa do Brasil acontece no dia 16 de dezembro no Rio de Janeiro.

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