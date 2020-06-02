Galo seleciona 13 modelos de camisas no concurso "Manto da Massa" para votação popular até 7 de junho

O “Manto da Massa” abriu a votação para a escolha do vencedor, com 13 opções de uniformes criados e enviados pelos atleticanos desde o início de maio.E MAIS:TROPEIRÃOCAST pergunta: LGBTQ fobia e racismo podem tirar o seu direito de torcer pelo time de coração dentro e fora dos estádios? Ouça!Mesmo com atletas contaminados pela COVID-19, Galo, Raposa e Coelho mantém treinamentosCazares é diagnosticado com a Covid-19 e Galo o afasta dos treinamentosAtlético-MG contrata consultoria que trabalhou no Cruzeiro para 'passar a limpo' as contas do clubeGalo, com aval de Sampaoli, tenta estender permanência de NathanO modelo mais votado nesta etapa será utilizado pelo alvinegro no restante da temporada 2020, em uma produção especial feita pela fornecedora de uniformes do clube, a francesa Le Coq Sportif. Foram mais de 1.500 modelos enviados pelos torcedores. A votação irá até o dia 7 de junho no site https://f4u.com.br/mantodamassa.E MAIS:Matheusinho, do América-MG, é diagnosticado com a Covid-19'O futebol brasileiro está indo a passos largos para quebrar', diz o presidente Sérgio Sette CâmaraAtlético-MG tem aumento de receitas, mas déficit no balanço 2019 mostra dívida indo a R$ 746 milhõesApós lesões, Jair é operado e Gustavo Blanco fará fisioterapiaFMF marca reunião com SES-MG para volta Mineiro, mas terá de lidar com times que estão sem elencos E MAIS: