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Galo segue atuante no mercado e mira novo alvo: o zagueiro Bueno, que atualmente joga no futebol japonês

O defensor, de 24 anos, já estava no radar de Sampaoli quando ainda treinava o Santos...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2020 às 19:52

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 19:52

Crédito: @liebenatuto22
O Atlético-MG está trabalhando na contratação de outro zagueiro para o elenco. Trata-se de Bueno, de 24 anos, que atua no Kashima Antlers,do Japão. O defensor também faz parte de uma lista elaborada por Jorge Sampaoli, que já quis o atleta no Santos, no ano passado. O clube mineiro tem negociações avançadas por Bueno, faltando acertar com os japoneses detalhes do tempo de empréstimo do zagueiro. E MAIS:Liberado do treino do Vasco, Marrony indica futuro no Atlético-MGJorge Sampaoli quer usar pausa do futebol para deixar o Atlético-MG moldado ao seu estilo de jogoAtlético-MG, Vasco, Volta Redonda e mais um: mistérios e curiosidades de 10% dos direitos de MarronyMeia Matheusinho, do América-MG, faz novo exame e testa negativo para a presença da Covid-19Galo tem concorrência de dois clubes pelo zagueiro Junior AlonsoComo de praxe, o Atlético-MG comenta negociações. Todavia, Bueno se aproxima do clube mineiro. O jogador pode ser considerado uma alternativa mais viável caso o negócio com Junior Alonso não se concretize. Bueno, de 1.82m, tem como características principais velocidade e boa saída de bola. o defensor tem pouca rodagem no futebol brasileiro, construindo sua carreira na maior parte do tempo no Japão, jogando por Shimizu S-Pulse, Vissel Kobe e Tokushima Vortis, além do Kashima Antlers, seu atual clube.E MAIS:Atlético-MG rescinde o contrato com o meia DodôGalo está perto de fechar com o zagueiro Junior Alonso, do Boca, segundo imprensa argentinaMorre Ronaldo, atacante do Verdão que deixou Corinthians na fila em 74Galo não garante renovação de contrato com o goleiro VictorInfectologista da Prefeitura de BH diz que ideal para a volta do futebol em Minas é somente no mês de agostoVice do Galo faz elogios à Marrony e explica 'engenharia' financeira do clube para fazer contrataçõesTROPEIRÃOCAST: coronavírus nos jogadores mineiros? Testou, achou!Vice do Atlético-MG, sobre Roger Guedes: 'Ele é louco para voltar'Marquinhos provoca rival ao desejar volta rápida do futebol: 'quero ver o Cruzeiro na Série B' E MAIS:

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