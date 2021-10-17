Galo sai na frente, mas leva virada do Atlético-GO fora de casa

De virada, o Atlético-GO venceu o líder Atlético-MG por 2 a 1, gols de Olveira e Janderson, com Nathan Silva marcando para o time mineiro. derrota do Galo encerrou uma longa invencibilidade de 18 jogos no Brasileirão. O duelo foi disputado neste domingo, 17 de outubro, em Goiânia, pela 27ª rodada. O Dragão foi mais eficiente na maior parte do jogo do que o alvinegro, que fez mais um jogo oscilante, tendo bons e maus momentos. O resultado não tira o Atlético-MG da liderança, que segue na ponta com 56 pontos, mas pode ver a diferença cair caso o Flamengo derrote o Cuiabá na sequência da rodada. Para os goianos, vencer a melhor equipe da competição significou acabar com um jejum de 10 jogos sem conseguir a vitória e ainda subir na classificação, chegando aos 34 pontos, na 10ª colocação. Primeiro tempo sem grandes emoções, com o Galo apático​O Atlético-GO teve mais o controle do jogo na etapa inicial, tendo as melhores chances, fazendo o goleiro Everson trabalhar bastante. O time e Cuca não conseguia se organizar bem. Galo na frente, mas com pouco merecimento​O gol de Nathan Silva deu a sensação que o Atlético-MG poderia melhorar seu desempenho em campo. Foi um lance isolado, do que uma construção da equipe para que o gol saísse. O Atlético-GO não merecia estar perdendo naquele momento. Empate, virada e fim de jejum​Se aproveitando que o Galo estava disperso e longe do seu melhor futebol, Janderson e Oliveira deram os três pontos em uma virada emocionante para o Dragão, que acabou o jejum de vitórias em seus domínios. “Gordura queimada”, mas é hora de ficar atento​O Atlético-MG tem uma vantagem que permite ter momentos de falhas. Mas, como a reta final da competição está chegando, o Galo não pode mais vacilar se quiser garantir o sonhado título nacional. Próximos jogos​O Galo volta a campo pelo Brasileiro no domingo, 24 de outubro, às 16h, contra o Cuiabá, no Mineirão. Antes, na quarta-feira, 20, encara primeiro duelo das semifinais da Copa do Brasil diante do Fortaleza, em BH. A volta será no dia 27, na capital cearense. Já o Dragão vai enfrentar o Fortaleza, no sábado, 23,às 149h15, no Castelão.