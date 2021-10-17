Galo sai na frente, mas leva virada do Atlético-GO fora de casa

De virada, o Atlético-GO venceu o líder Atlético-MG por 2 a 1, gols de Olveira e Janderson, com Nathan Silva marcando para o time mineiro. derrota do Galo encerrou uma longa invencibilidade de 18 jogos no Brasileirão. O duelo foi disputado neste domingo, 17 de outubro, em Goiânia, pela 27ª rodada. O Dragão foi mais eficiente na maior parte do jogo do que o alvinegro, que fez mais um jogo oscilante, tendo bons e maus momentos. O resultado não tira o Atlético-MG da liderança, que segue na ponta com 56 pontos, mas pode ver a diferença cair caso o Flamengo derrote o Cuiabá na sequência da rodada. Para os goianos, vencer a melhor equipe da competição significou acabar com um jejum de 10 jogos sem conseguir a vitória e ainda subir na classificação, chegando aos 34 pontos, na 10ª colocação. Primeiro tempo sem grandes emoções, com o Galo apáticoO Atlético-GO teve mais o controle do jogo na etapa inicial, tendo as melhores chances, fazendo o goleiro Everson trabalhar bastante. O time e Cuca não conseguia se organizar bem. Galo na frente, mas com pouco merecimentoO gol de Nathan Silva deu a sensação que o Atlético-MG poderia melhorar seu desempenho em campo. Foi um lance isolado, do que uma construção da equipe para que o gol saísse. O Atlético-GO não merecia estar perdendo naquele momento. Empate, virada e fim de jejumSe aproveitando que o Galo estava disperso e longe do seu melhor futebol, Janderson e Oliveira deram os três pontos em uma virada emocionante para o Dragão, que acabou o jejum de vitórias em seus domínios. “Gordura queimada”, mas é hora de ficar atentoO Atlético-MG tem uma vantagem que permite ter momentos de falhas. Mas, como a reta final da competição está chegando, o Galo não pode mais vacilar se quiser garantir o sonhado título nacional. Próximos jogosO Galo volta a campo pelo Brasileiro no domingo, 24 de outubro, às 16h, contra o Cuiabá, no Mineirão. Antes, na quarta-feira, 20, encara primeiro duelo das semifinais da Copa do Brasil diante do Fortaleza, em BH. A volta será no dia 27, na capital cearense. Já o Dragão vai enfrentar o Fortaleza, no sábado, 23,às 149h15, no Castelão.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-GO 2 x 1 ATLÉTICO-MGData: 17 de outubro de 2021Horário: 18h15(de Brasília)Local: Antônio Accioly, Goiânia (GO)Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima (ambos de SP)VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez (SP)Gols: Nathan Silva, aos 13’-2ºT(0-1), Janderson, aos 19’-2ºT(1-1), Oliveira, aos 35’-2ºT(2-1)Cartões amarelos: Zé Roberto (ATG)Cartões vermelhos:Público e renda: não divulgados
ATLÉTICO-GO (Técnico: Eduardo Souza)Fernando Miguel; Arnaldo (Olveira, aos 32’-2ºT), Wanderson, Éder e Igor Cariús; Gabriel Baralhas (Marlon Freitas, aos 15’-2ºT), Willian Maranhão e Janderson; André Luís (Jefferson, aos 32’-2ºT), Zé Roberto (Montenegro, aos 16’-2ºT) e Ronald (João Paulo-intervalo)
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson, Guga (Hyoran, aos 38’-2ºT), Nathan Silva, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê (Sasha, aos 24’-2ºT), Zaracho (Calebe, aos 32’-2ºT) e Nacho; Keno (Dylan Borrero, aos 24’-2ºT) e Hulk