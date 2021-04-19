Galo revela inscritos da Libertadores e relacionados para a estreia contra o Deportivo La Guaira-VEN

O Atlético-MG confirmou quem serão os 50 inscritos para a primeira fase da Copa Libertadores da América 2021. O time mineiro já enviou sua relação à Conmebol dos jogadores que poderá utilizar no torneio. Confira a relação abaixo. E, além dos inscritos, o Galo já comunicou quais serão os relacionados para a estreia no torneio, quarta-feira, 21 de abril, contra o Deportivo La Guaira-VEN, no Estádio Olímpico Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, às 19h15 (de Brasília). Não estarão à disposição para o primeiro duelo o volante Jair e o atacante Diego Tardelli, ambos lesionados. Já Alan Franco também não viajou por opção de Cuca, mesmo sem ter limites de estrangeiros para ficar no banco em jogos da Libertadores. O zagueiro Bueno e o meia Calebe também ficaram de fora da delegação. O Galo inscreveu 50 jogadores para a Libertadores 2021-(Divulgação/Atlético-MG)O treinador não poderá ficar no campo de jogo, pois está suspenso por dois jogos devido a expulsão na final de 2020, quando dirigia o Santos. Lista de relacionados para Deportivo La Guaira x Atlético-MG:​Goleiros: Everson, Rafael e Matheus MendesLaterais: Guga, Mariano, Guilherme Arana e DodôZagueiros: Junior Alonso, Réver, Igor Rabello e GabrielVolantes: Allan e Tchê TchêMeias: Nacho Fernández, Dylan Borrero, Hyoran, Nathan e ZarachoAtacantes: Hulk, Savarino, Vargas, Keno, Marrony, Sávio e Eduardo Sasha