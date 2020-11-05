Galo retoma negociações pelo atacante Eduardo Vargas

O Atlético-MG tem pouco tempo para poder atender um pedido do técnico Jorge Sampaoli: contratar o atacante chileno Eduardo Vargas. A janela de transferências internacional se fecha na próxima semana e o Galo fez outra investida para contar com o jogador, campeão da Copa América de 2015 ao lado de Sampaoli. Vargas está no Tigres, do México, que recebeu uma proposta do Galo, porém, ainda não aceita pelos mexicanos, na casa dos 2 milhões de dólares( mais de R$ 11 milhões). O vínculo entre o chileno e o Tigres se encerra no fim de 2020. Outra coisa que está sendo avaliada no negócio é o seu alto salário, cerca de R$ 16 milhões por ano, Apesar desses fatores contra, a vinda de Vargas pode ser concretizada ainda no fim de semana, com o time mineiro atendendo um antigo desejo do seu treinador em ter sob seu comando um velho conhecido. Vargas é um atacante de mobilidade que joga tanto dentro, quanto fora da área. Ele já teve uma passagem pelo futebol brasileiro, em 2013, quando defendeu o Grêmio, marcando nove gols em 37 jogos.