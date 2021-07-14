Galo 'respeita' demais o Boca, cai em 'jogo enjoado' do rival e fica só no empate em Buenos Aires

O Atlético-MG ficou no empate por 0 a 0 com o Boca Juniors, no primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores, nesta terça-feira, 13 de julho, no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires. A partida não teve um grande volume ofensivo das duas equipes, que tiveram poucas chances reais de abrir o placar. O Galo tinha mais qualidade técnica, mas não soube se impor no campo do rival, que seguiu sua estratégia de evitar o trabalho do meio de campo alvinegro à risca, anulando as principais armas brasileiras: Hulk, Nacho e Savarino. Um novo empate sem gols no duelo de volta, no dia 20 de julho, no Mineirão, levará a decisão da vaga às quartas de final para os pênaltis. Se o empate for com gols, o time argentino avançará na competição. Sem ritmo de jogo?​O Boca não fazia uma partida oficial desde o dia 31 de maio, tendo realizado apenas dois jogos-treinos no período. Parecia que os argentinos sentiriam mais o ritmo do jogo, mas não foi o que se viu em La Bombonera. O Galo colaborou para um ritmo mais cadenciado, já que os brasileiros não imprimiram grande velocidade no duelo. Salvo pelo VAR​O Atlético-MG sofreu um gol no fim do primeiro tempo, marcado por Diego González. Porém, o VAR viu uma falta em uma disputa anterior em Nathan Silva e o tento foi anulado, para a sorte atleticana. Galo aceitava o jogo “enjoado” do Boca e chamou o rival para o seu campo​Tecnicamente, o Atlético era superior ao time argentino. Porém, o time mineiro não conseguia se impor e entrava na “pilha” xeneize, que catimbava, segurava o jogo. Assim, a equipe de Buenos Aires resolveu atacar mais e levou perigo à meta de Éverson. Dupla “SavaHulk” e Nacho foram anulados