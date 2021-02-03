Galo reserva o número 7 para ser usado na camisa do atacante Hulk

Com apresentação marcada para sexta-feira, 5 de fevereiro, o atacante Hulk já sabe com qual camisa irá atuar pelo Atlético-MG: o clube separou o número 7 para o jogador, que assinou com o alvinegro até o fim de 2022. A camisa “7” está vaga, pois o último a vestir o número foi o meia Rómulo Otero, que está emprestado ao Corinthians. Desde então, nenhum atleta utilizou a numeração.