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futebol

Galo reserva o número 7 para ser usado na camisa do atacante Hulk

O jogador já utilizou a numeração na Rússia e na Seleção Brasileira, nas disputas da Copa das Confederações e Copa do Mundo...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 15:58

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 15:58

Crédito: A "7" estava vaga desde que Otero deixou o clube, em agosto de 2020-(Divulgação/Atlético-MG
Com apresentação marcada para sexta-feira, 5 de fevereiro, o atacante Hulk já sabe com qual camisa irá atuar pelo Atlético-MG: o clube separou o número 7 para o jogador, que assinou com o alvinegro até o fim de 2022. A camisa “7” está vaga, pois o último a vestir o número foi o meia Rómulo Otero, que está emprestado ao Corinthians. Desde então, nenhum atleta utilizou a numeração.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Hulk já teve o número 7 nas costas quando atuou pelo Zenit, da Rússia, e ainda na Seleção Brasileira, nas disputas da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014. O atacante, de 34 anos, chega a Belo Horizonte nesta quarta-feira. e na quinta-feira, 4 de fevereiro, fará exames, antes de ser apresentado, na sexta-feira, 5, na Cidade do Galo.

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