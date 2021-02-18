Galo rescinde os contratos de Matheus Stockl, Yago e Capixaba

O Atlético-MG segue reformulando seu elenco e comunicou nesta quinta-feira, 18 de fevereiro, as rescisões de contrato com Matheus Stockl, Yago e Capixaba. Apesar de não contar com o trio, o Galo ficará com parte de seus direitos econômicos. Matheus Stockl, de 20 anos, seguirá para o CRB e foi campeão brasileiro sub-20 recentemente. Já o volante Yago, de 25 anos, fez 55 jogos no time profissional e marcou um gol, porém, sem grande destaque ou sequência na equipe principal.