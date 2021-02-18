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futebol

Galo rescinde os contratos de Matheus Stockl, Yago e Capixaba

O trio, oriundo da base alvinegra, não será aproveitado no clube na temporada 2021...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 20:05

LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 20:05
Crédito: Matheus Stockl defendeu o sub-20 do Galo até o fim do ano passado-(Divulgação
O Atlético-MG segue reformulando seu elenco e comunicou nesta quinta-feira, 18 de fevereiro, as rescisões de contrato com Matheus Stockl, Yago e Capixaba. Apesar de não contar com o trio, o Galo ficará com parte de seus direitos econômicos. Matheus Stockl, de 20 anos, seguirá para o CRB e foi campeão brasileiro sub-20 recentemente. Já o volante Yago, de 25 anos, fez 55 jogos no time profissional e marcou um gol, porém, sem grande destaque ou sequência na equipe principal.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Ele rodou por Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, Sport-PE e CSA, jogando a Série B de 2020. Yago já tem clube novo e irá para o Juventude. O terceiro dispensado pelo Galo, o meia Capixaba, de 24 anos, também está a caminho do time gaúcho, equipe que defendeu em 2020. Pelo Galo, fez apenas nove jogos, sem marcar gol no profissional.

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