Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Galo renova contrato com o jovem zagueiro Gustavo Henrique

O vínculo do jogador foi extendido até o fim de 2021, com possibiliad...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 out 2020 às 18:28

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 18:28

Crédito: Gustavo Henrique já faz parte do grupo principal do Galo comandado por Jorge Sampaoli-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG renovou o contrato do jovem zagueiro Gustavo Henrique, de 20 anos, até o fim de 2021. O vínculo do defensor iria até dezembro deste ano e teve a prorrogação efetivada para seguir no grupo principal do Galo. O novo acordo de Gustavo com o Galo teve incluída uma cláusula de opção de renovação por mais duas temporadas entre as partes. Gustavo Henrique veio do interior de São Paulo, atuando por Itapirense e Sãocarlense antes de ser contratado para o time sub-20, sendo promovido este ano para o elenco principal. O zagueiro compõe o elenco de defensores ao lado de Réver, Junior Alonso, Igor Rabello, Bueno e Gabriel.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados