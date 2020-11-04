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futebol

Galo recebe R$ 1 milhão de bônus do patrocinador por meta batida

A equipe alvinegra teve o direito à quantia por conseguir abrir 50 mil contas do Meu Galo BMG, que patrocina o clube mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 19:18

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 19:18

Crédito: O parceiro já havia mudado a cor do seu logo para harmonizar com a camisa alvinegra e agora repassa o bônus prometido pela meta cumprida-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG ganhou um incentivo financeiro importante em época de “vacas magras”, com pouco dinheiro circulando no futebol. A equipe mineira recebeu um bônus do seu patrocinador, o Banco BMG, de R$ 1 milhão por ter cumprido a meta de abrir 50 mil contas digitais do banco, o “Meu Galo BMG”. A bonificação era prevista caso o alvinegro conseguisse incentivar o seu torcedor a abrir as contas ligadas ao clube. O atual patrocínio com BMG prevê um valor fixo e ainda bônus para metas cumpridas ao longo do contrato. A entrega do cheque foi feita por dois torcedores que são sócios do Atlético e foram sorteados para a ação. Eles receberam camisas do clube e visitaram o Centro de Experiências da Arena MRV, espaço para o torcedor conhecer o futuro estádio do Galo.

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